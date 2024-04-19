Бернс отметил важность скорейшей передачи военной помощи Украине. По его мнению, это позволит Вооруженным Силам Украины сдерживать агрессора по крайней мере до конца года.
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Помощь даст Украине продержаться до конца 2024 года
Директор Центрального разведывательного управления отметил необходимость поддержки законопроекта Джонсона.
С толчком, который предоставит военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться до 2024 года и преодолеть высокомерное мнение Путина о том, что время на его стороне,
– говорит Бернс.
Также он отметил, что в случае неодобрения законопроекта Конгрессом "картина будет гораздо ужаснее".
"Есть вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года или по крайней мере поставить Путина в положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования",
– отмечает глава ЦРУ.
Законопроект висит на волоске
Предупреждение от Бернса поступило тогда, когда украинская власть предупреждает о большом российском наступлении. Оно, вероятно, состоится летом и может нанести Вооруженным Силам Украины непоправимые потери.
Слова Бернса прозвучали на следующий день после обнародования спикером палаты представителей Майком Джонсоном пакета помощи Украине. Пока законопроект "завис в воздухе", Джонсон пытается получить большинство голосов Конгресса для принятия помощи.
По мнению главы ЦРУ, военная поддержка Украины должна охладить амбиции не только России, но и других стран, что ее поддерживают.
Это также касается Си Цзиньпина в Китае, его амбиций, а также наших союзников и партнеров в Индийско-Тихоокеанском регионе. Это на самом деле вопрос того, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это также наши союзники и партнеры,
– говорит Бернс.
Что еще известно о помощи США Украине
- 20 апреля в Конгрессе наконец-то могут проголосовать за выделение около 61 миллиарда долларов помощи Украине. Спикер Палаты представителей Джонсон в течение нескольких месяцев не выносил этот вопрос на голосование, но сейчас изменил свою позицию.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк также рассказал 24 каналу, что пакет помощи, который критически нужен Украине США точно примут.
- Также политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, почему спикер Джонсон изменил свое мнение о пакете помощи Украине и какую роль в этом играет Дональд Трамп.