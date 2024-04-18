Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной, отметив, что военная помощь от США действительно начала двигаться вперед. Но не нужно раньше времени радоваться. Лучше просто спокойно дождаться, чтобы все приняли без проблем.

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Почему процесс пошел вперед

Как напомнил Лесной, в свое время вокруг военной помощи для Украины было много преград. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывался голосовать за законопроект от Сената; вел обсуждение; говорил о теме защиты границы. И тут все резко изменилось – и процесс пошел вперед.

Я думаю, что здесь Трамп все пережал. Сейчас он может продать избирателю, что он дожал демократов – и будет кредит, а не грант для Украины. Демократы тоже могут это подать как победу. Что-то вроде "мы упирались, как могли, но уже не могли медлить. Должны помогать Украине вместе с республиканцами". Но в целом грустно, что мы являемся зрителями некоего карточного дома,

– сказал Лесной.

Такие процессы свидетельствуют, насколько мелкой стала американская политика. Они готовы жертвовать геополитическими вызовами ради собственной выгоды. Очевидно, что за этим наблюдают различные авторитарные режимы вроде России, Ирана, Китая и тому подобное. Штаты должны показывать свою мощь и решимость, чтобы у диктаторов не было желания менять что-то в мире в свою пользу.

Военная помощь для Украины: коротко