В Соединенных Штатах уже приблизились к принятию долгожданного пакета помощи, который предусматривает финансирование для Украины. На фоне обострения ситуации на фронте, обстрелов прифронтовых регионов и возможного наступления российских войск такая поддержка критически необходима нашему государству. О том, что входит в пакет США, каким был путь к реализации подобной поддержки – читайте в материале 24 Канала.

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Колесо помощи наконец закрутилось

Более 5 месяцев обсуждений, ряд скандалов и дискуссий между республиканцами и демократами в Конгрессе, обсуждений и переносов знакового законопроекта, который непосредственно касается предоставления финансовой помощи для Украины – и в конце концов в США демонстрируют сдвиги, а вскоре, надеемся, покажут и результаты.

Пакет помощи нашему государству, который успел стать скандальным среди американских чиновников, должны были принять еще в декабре 2023 года, однако из-за оттягивания этого процесса представителями Республиканской партии, перенос принятия через едва ли не постоянные "каникулы", его получение значительно затянулось.

В течение всего времени фиксировались определенные сдвиги в переговорах с представителями Республиканской партии. В частности, это касалось вопроса борьбы с миграцией на границе с Мексикой, что должно было бы позволить разблокирование нового финансирования для Украины. Однако результаты так называемых переговоров варьировались едва ли не постоянно.

Джозеф Байден неоднократно предлагал республиканцам в Конгрессе решение относительно ситуации на южной границе США. Он хотел, чтобы сенаторы до конца 2023 года одобрили пакет помощи для Украины и других партнеров Вашингтона. Впрочем, как мы видим, выйти "на финишную прямую" в этом вопросе удалось только сейчас.

Впрочем, длительное время спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказывался назначить голосование по законопроекту о военной помощи в размере 60 миллиардов долларов. Такое блокирование помощи наблюдалось в тот момент, когда он уже прошел через Сенат и двухпартийную поддержку.

Украина неоднократно подчеркивала необходимость финансирования

Украина долгое время ожидала положительного решения Конгресса США по пакету военной помощи. Владимир Зеленский в своих разговорах с лидерами стран-союзниц, а в частности и в обсуждениях с представителями Республиканской партии, акцентировал, что положительное голосование американского Конгресса за выделение средств на дальнейшую военную помощь для Украины крайне важно.

Украинский президент регулярно подчеркивал, что в случае отсутствия помощи от США, у нашего государства не будет ни противовоздушной обороны, ни ракет Patriot, ни препятствий для радиоэлектронной борьбы, ни 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Это означало бы то, что мы будем "возвращаться назад, отступать, шаг за шагом, маленькими шагами".

В своих интервью Владимир Зеленский напоминал, что чтобы победить в этой войне нужно быть намного сильнее своего врага. Однако в течение значительного промежутка времени Вооруженные Силы Украины страдают от недостатка нужного вооружения, которое необходимо для дальнейшего ведения борьбы.

Если говорить об артиллерийских снарядах, то по словам украинского президента, пока их соотношение составляет 1 к 10, разница которого постоянно увеличивается. Такая нехватка особенно усматривается в штурмах российской армии, что сейчас наступают сразу на трех направлениях. Российские войска используют себе на пользу малое количество украинских ресурсов для достижения тактических успехов.

Украинский президент отмечал недостаток и систем противовоздушной обороны, что вызывало возникновение способности у россиян наносить воздушные удары по украинским передовым позициям. И ситуация ухудшалась бы в дальнейшем, если бы США и в дальнейшем задерживали помощь. В частности, это касалось и ударов по прифронтовым регионам, которые страдают от ежедневных обстрелов.

Когда состоится долгожданное голосование

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон в письме к членам нижней палаты Конгресса 17 апреля сообщил, что уже 20 апреля планирует вынести на голосование пакеты помощи. В Белом доме отмечали, что выступают против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине и не примут его.

Поэтому очевидно у Джонсона не осталось другого выхода – он разделил помощь Украине и Израилю, предложив целых четыре законопроекта, два из которых касаются Тайваня и приоритетов национальной безопасности. В своем письме он объяснил, что законопроекты будут объединены процедурно, а их внесение в среду позволит провести обсуждение возможных поправок.

Что входит в пакет

Палата представителей США обнародовала текст документа, который предусматривает предоставление нашему государству 60,84 миллиарда долларов, из них более 23 миллиардов используют, чтобы пополнить запасы американского вооружения.

Предусмотренные средства пойдут на:

️11,3 миллиарда долларов на текущие военные операции США в регионе;

️13,8 миллиарда долларов на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг.

️26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Украине.

В частности, законопроект должен усилить надзор через требования личного мониторинга и предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США. Если законопроект примут, то в течение 45 дней после этого Государственный департамент и Министерство обороны США должны предоставить стратегию поддержки Украины.

Что касается экономической помощи, то законопроект предусматривает выделение 7,85 миллиарда долларов в виде кредитов до 30 сентября 2025 года. Среди условий расходов этих средств – запрет выплат пенсий. В то же время после ноября 2024 года президент США сможет списать 50% задолженности по этим кредитам, а с 1 января 2026 года – 100% задолженности при условии, если это решение поддержит Конгресс.

Есть вероятность получения ATACMS

В течение длительного времени Украина вела переговоры по ракетам ATACMS, этот вопрос неоднократно поднимали и в Вашингтоне. Такой вид дальнобойного оружия имеет существенные отличия британских ракет Storm Shadow или французских SCALP. Они имеют преимущество в скорости, что делает эти ракеты неуловимыми для вражеской противовоздушной обороны.

Однако вышеупомянутый документ, вид которого обнародовала Палата представителей США, обязывает американского президента предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Известно, что запас этих ракет является недостаточно мощным, поэтому потенциально предоставление ATACMS Украине может повлиять на обороноспособность США. Однако есть еще одно "но".

Предоставление ATACMS может не быть вообще

Известно, что Джозеф Байден может отложить это решение, если оно "будет вредить интересам национальной безопасности США".

Неоднократно администрация американского президента высказывала опасения, что Украина может использовать американское оружие для ударов по территории России, что может привести к эскалации войны.

Байден пообещал поддержать пакет

Президент США заявил, что "решительно поддерживает этот пакет для получения критически важной поддержки Израиля и Украины, предоставления крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в Газе и укрепления безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Как отметил Байден, Палата представителей должна принять пакет законов на этой неделе, а Сенат "должен быстро за ним последовать". И уже потом, как пообещал американский лидер, он немедленно подпишет его как закон, чтобы послать сигнал миру о поддержке Соединенными Штатами своих союзников.