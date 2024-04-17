У Сполучених Штатах уже наблизилися до ухвалення довгоочікуваного пакета допомоги, який передбачає фінансування для України. На тлі загострення ситуації на фронті, обстрілів прифронтових регіонів та можливого наступу російських військ така підтримка критично необхідна нашій державі. Про те, що входить у пакет США, яким був шлях до реалізації подібної підтримки – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Колесо допомоги нарешті закрутилося

Понад 5 місяців обговорень, низка скандалів та дискусій між республіканцями та демократами у Конгресі, обговорень та перенесень знакового законопроєкту, який безпосередньо стосується надання фінансової допомоги для України – і врешті-решт у США демонструють зрушення, а незабаром, сподіваємося, покажуть і результати.

Пакет допомоги нашій державі, який встиг стати скандальним серед американських посадовців, повинні були ухвалити ще у грудні 2023 року, однак через відтягування цього процесу представниками Республіканської партії, перенесення ухвалення через чи не постійні "канікули", його отримання значно затягнулося.

Протягом усього часу фіксувалися певні зрушення у перемовинах з представниками Республіканської партії. Зокрема, це стосувалося питання боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою, що мало б дозволити розблокування нового фінансування для України. Однак результати так званих переговорів варіювалися чи не постійно.

Джозеф Байден неодноразово пропонував республіканцям у Конгресі рішення стосовно ситуації на південному кордоні США. Він хотів, щоб сенатори до кінця 2023 року схвалили пакет допомоги для України та інших партнерів Вашингтона. Втім, як ми бачимо, вийти "на фінішну пряму" у цьому питанні вдалося тільки-но зараз.

Втім, тривалий час спікер Палати представників Майк Джонсон відмовлявся призначити голосування щодо законопроєкту про військову допомогу у розмірі 60 мільярдів доларів. Таке блокування допомоги спостерігалося у той момент, коли він уже пройшов через Сенат і двопартійну підтримку.

Україна неодноразово наголошувала на потребі фінансування

Україна тривалий час очікувала позитивного рішення Конгресу США щодо пакета військової допомоги. Володимир Зеленський у своїх розмовах із лідерами країн-союзниць, а зокрема і в обговореннях з представниками Республіканської партії, акцентував, що позитивне голосування американського Конгресу за виділення коштів на подальшу військову допомогу для України вкрай важливе.

Український президент регулярно наголошував, що у разі відсутності допомоги від США, у нашої держави не буде ні протиповітряної оборони, ні ракет Patriot, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означало б те, що ми будемо "повертатися назад, відступати, крок за кроком, маленькими кроками".

У своїх інтерв'ю Володимир Зеленський нагадував, що аби перемогти у цій війні потрібно бути набагато сильнішим за свого ворога. Однак протягом значного проміжку часу Збройні Сили України потерпають від нестачі потрібного озброєння, яке необхідне задля подальшого ведення боротьби.

Якщо говорити про артилерійські снаряди, то за словами українського президента, наразі їхнє співвідношення складає 1 до 10, різниця якого постійно збільшується. Така нестача особливо вбачається у штурмах російської армії, що наразі наступають одразу на трьох напрямках. Російські війська використовують собі на користь малу кількість українських ресурсів для досягнення тактичних успіхів.

Український президент наголошував на нестачі й систем протиповітряної оборони, що спричиняло виникнення спроможності у росіян завдавати повітряних ударів по українських передових позиціях. І ситуація погіршувалася б надалі, якби США й надалі затримували допомогу. Зокрема, це стосувалося й ударів по прифронтових регіонах, які потерпають від щоденних обстрілів.

Коли відбудеться довгоочікуване голосування

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у листі до членів нижньої палати Конгресу 17 квітня повідомив, що вже 20 квітня планує винести на голосування пакети допомоги. У Білому домі наголошували, що виступають проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні й не приймуть його.

Тож вочевидь у Джонсона не лишилося іншого виходу – він розділив допомогу Україні та Ізраїлю, запропонувавши цілих чотири законопроєкти, два з яких стосуються Тайваню та пріоритетів національної безпеки. У своєму листі він пояснив, що законопроєкти будуть об'єднані процедурно, а їхнє внесення в середу дозволить провести обговорення можливих поправок.

Що входить у пакет

Палата представників США оприлюднила текст документа, який передбачає надання нашій державі 60,84 мільярда доларів, із них понад 23 мільярди використають, щоб поповнити запаси американського озброєння.

Передбачені кошти підуть на:

️11,3 мільярда доларів на поточні військові операції США в регіоні;

️13,8 мільярда доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг.

️26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні.

Зокрема, законопроєкт має посилити нагляд через вимоги особистого моніторингу та передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку США. Якщо законопроєкт ухвалять, то протягом 45 днів після цього Державний департамент та Міністерство оборони США мають надати стратегію підтримки України.

Що стосується економічної допомоги, то законопроєкт передбачає виділення 7,85 мільярда доларів у вигляді кредитів до 30 вересня 2025 року. Серед умов витрат цих коштів – заборона виплат пенсій. Водночас після листопада 2024 року президент США зможе списати 50% заборгованості за цими кредитами, а з 1 січня 2026 року – 100% заборгованості за умови, якщо це рішення підтримає Конгрес.

Є ймовірність отримання ATACMS

Протягом тривалого часу Україна вела переговори щодо ракет ATACMS, це питання неодноразово порушували й у Вашингтоні. Такий вид далекобійної зброї має суттєві відмінності британських ракет Storm Shadow чи французьких SCALP. Вони мають перевагу у швидкості, що робить ці ракети невловними для ворожої протиповітряної оборони.

Однак вищезгаданий документ, вид якого оприлюднила Палата представників США, зобов'язує американського президента надати Україні далекобійні ракети ATACMS. Відомо, що запас цих ракет є не досить потужним, тому потенційно надання ATACMS Україні може вплинути на обороноздатність США. Однак є ще одне "але".

Надання ATACMS може не бути взагалі

Відомо, що Джозеф Байден може відкласти це рішення, якщо воно "буде шкодити інтересам національної безпеки США".

Неодноразово адміністрація американського президента висловлювала побоювання, що Україна може використати американську зброю для ударів по території Росії, що може спричинити ескалацію війни.

Байден пообіцяв підтримати пакет

Президент США заявив, що "рішуче підтримує цей пакет для отримання критично важливої підтримки Ізраїлю та України, надання вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та зміцнення безпеки і стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Як зауважив Байден, Палата представників має ухвалити пакет законів цього тижня, а Сенат "має швидко за ним послідувати". І вже потім, як пообіцяв американський лідер, він негайно підпише його як закон, щоб надіслати сигнал світові про підтримку Сполученими Штатами своїх союзників.