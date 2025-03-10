Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв пояснив 24 Каналу, що є великий та малий економічні цикли. Великий становить 5 років і за цей час економіки перебудовуються на новий лад.

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Які проблеми виникли у США через Трампа

Малий економічний цикл – це 3 роки. Саме тоді американська і європейська промисловість почали активно працювати. Тоді "прокинулася" економіка й всі ці роки перелаштовувалася на напіввійськові рейки.

За цей час створювалися нові робочі місця, заводи, посилювалася промислова інфраструктурна спроможність. Зараз, як би політики не змінювали свої погляди, але їхні ключові великі виробники скажуть, що так робити не можна,

– підкреслив Олександр Краєв.

Причина в тому, що економіка вже працює так, щоб виробляти зброю. Уряд США або інших держав мають її купляти. В іншому випадку впаде значна частина ВВП ще й в той період, коли економіка і так не в стабільному стані.

"Мені видається, що і на Трампа, і на європейців в цьому сенсі вже здійснюють тиск. Надалі він буде тільки зростати", – додав Краєв.

Чи може Трамп передумати

Поки США не відступають від свого рішення і не відновлюють допомогу Україні. Але Трамп може зіткнутися з критикою своїх прихильників, адже розповідав, що є "великим бізнесменом", обіцяв робочі місця, хороші прибутки. Цього всього немає.

Можливість виробляти зброю давали сотні тисяч робочих місць для американців, довготривалі проєкти. Підтримку України в її переозброєнні навіть називали "контрактом століття".

Це сотні мільярдів доларів, а в перспективі – трильйони доларів для американського бюджету. Ба більше, це додаткові інвестиції в українську оборонку,

– наголосив Олександр Краєв.

Складно уявити, яким буде ставлення до Трампа, якщо на тлі своєї політичної кампанії він продовжить переконувати, що США нібито не вигідно допомагати Україні.

Нагадаємо, Білий дім оголосив про зупинку військової допомоги 4 березня 2025 року. Рішення обґрунтували тим, що США мають переглянути, чи справді допомога сприяє встановленню миру в Україні. Вимогою повернення збройної підтримки назвали готовність Києва до переговорів.