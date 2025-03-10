Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев объяснил 24 Каналу, что есть большой и малый экономические циклы. Большой составляет 5 лет и за это время экономики перестраиваются на новый лад.

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Какие проблемы возникли у США из-за Трампа

Малый экономический цикл – это 3 года. Именно тогда американская и европейская промышленность начали активно работать. Тогда "проснулась" экономика и все эти годы перестраивалась на полувоенные рельсы.

За это время создавались новые рабочие места, заводы, усиливалась промышленная инфраструктурная способность. Сейчас, как бы политики не меняли свои взгляды, но их ключевые крупные производители скажут, что так делать нельзя,

– подчеркнул Александр Краев.

Причина в том, что экономика уже работает так, чтобы производить оружие. Правительство США или других государств должны его покупать. В противном случае упадет значительная часть ВВП еще и в тот период, когда экономика и так не в стабильном состоянии.

"Мне представляется, что и на Трампа, и на европейцев в этом смысле уже оказывают давление. В дальнейшем оно будет только возрастать", – добавил Краев.

Может ли Трамп передумать

Пока США не отступают от своего решения и не возобновляют помощь Украине. Но Трамп может столкнуться с критикой своих сторонников, ведь рассказывал, что является "великим бизнесменом", обещал рабочие места, хорошие прибыли. Этого всего нет.

Возможность производить оружие давали сотни тысяч рабочих мест для американцев, долговременные проекты. Поддержку Украины в ее перевооружении даже называли "контрактом века".

Это сотни миллиардов долларов, а в перспективе – триллионы долларов для американского бюджета. Более того, это дополнительные инвестиции в украинскую оборонку,

– подчеркнул Александр Краев.

Сложно представить, каким будет отношение к Трампу, если на фоне своей политической кампании он продолжит убеждать, что США якобы не выгодно помогать Украине.

Напомним, Белый дом объявил об остановке военной помощи 4 марта 2025 года. Решение обосновали тем, что США должны пересмотреть, действительно ли помощь способствует установлению мира в Украине. Требованием возвращения вооруженной поддержки назвали готовность Киева к переговорам.