Україна щодня бореться за те, щоб повернути всіх своїх людей додому. Мовиться як про тих, хто живим перебуває у ворожому полоні, так і про тих, хто загинув на фронті або ж внаслідок катувань росіян.

Повернення тіл полеглих захисників – складний і тривалий процес, що вимагає злагодженої роботи військових, Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Міністерства внутрішніх справ, міжнародних організацій та інших структур.

За кожним повернутим тілом – місяці пошуків, переговорів і експертиз. Для родин загиблих це можливість нарешті дізнатися правду про долю близьких і гідно з ними попрощатися.

Як саме Україна повертає полеглих героїв, скільки триває цей процес та хто займається пошуком і ідентифікацією загиблих – читайте у матеріалі 24 Каналу. Стаття базується на фактах, представлених у документальному фільмі МВС України "Повернення. Герої на щиті", та розмовах зі спікерами під час прем'єри стрічки.

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Хто і як бере участь у поверненні тіл наших захисників

Всі українські військові підрозділи знають, що треба забирати тіла як наших захисників-оборонців, так і ворога. Бо тіло окупанта, якщо його забрали, – це обмінний фонд, який надалі буде використаний під час процедури репатріації.

Представники Міжнародного комітету Червоного Христа присутні на кожному репатріаційному заході як з української сторони, так і зі сторони країни-агресора. МВС України, своєю чергою, здійснює функцію координації розшуку зниклих безвісти за особливих обставин.

Одна з версій, яка завжди розглядається, що зниклий безвісти міг загинути та, відповідно, треба цей факт перевірити: повернути тіло, провести слідчі дії, ідентифікувати особу і передати тіло сім'ї.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, відповідно покладених на нього завдань, сприяє проведенню заходів репатріації тіл загиблих оборонців України та цивільних осіб, а також передачі тіл представників збройних формувань Росії.

Окрім того, Координаційний штаб здійснює цілу низку інших завдань.

Це і переговори з гуманітарними організаціями, з іншими суб'єктами, які здійснюють свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України або там перебувають. Це участь у перемовному процесі. Це робота спільно зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора над списками тіл загиблих представників країни-агресора, які ми будемо повертати до країни-окупанта. Це інформування Збройних Сил про заходи, які плануються в межах репатріації.

Також є співробітники цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які відповідають за переміщення тіл і безпосередньо їх передачу на обмін, який відбувається із представниками росіян.

Що відбувається після перевезення тіла

Після того як відбулась репатріація, далі за визначеним маршрутом тіла транспортують до обласних бюро судово-медичної експертизи. Обов'язково мають бути належні умови для зберігання тіла, щоб дотримувався температурний режим.

Після цього починається огляд тіл, судово-медичних експертиз та відбору ДНК-зразків. Експерти вносять необхідні відомості у реєстри й оформлюють відповідні документи.



Працівники судово-медичної експертизи вивчають матеріали, які прийшли з тілами полеглих українців / Фото МВС України

Завідувачка відділу судово-медичної експертизи трупів Київського обласного бюро судово-медичної експертизи Інна Падєй розповіла, що загалом надходять дві категорії тіл українців саме репатрійованих.

Це тіла, які доставляють з зони бойових дій та зі спеціалізованих установ Росії – в'язниць, СІЗО, госпіталів. На тілах українських захисників, які були у полоні в Росії, можна побачити наслідки тортур.

Вони (тіла – 24 Канал) доставляються не тільки в гнильних змінах, але і в стані дуже вираженої критичної кахексії. Це критичне виснаження організму, фізіологічне. Коли людину позбавляють елементарних речей, таких як їжа, медична допомога, позбавляють нормальних умов перебування, від чого людина хворіє, страждає і помирає,

– пояснила Падєй.

Певна частина тіл містить інформацію щодо можливого місця, де було це тіло, де воно було піднято. І в деяких випадках, але не в багатьох, зазначається ймовірність, кому це тіло належить.

Ці всі дані беруть слідчі та експерти СМЕ до уваги, проте ретельно переперевіряють. Тому що дуже багато було випадків, коли спецмішок підписаний одним прізвищем, а після встановлення ДНК всередині виявлялися зовсім інші дані.

Окрім біологічного матеріалу, також відбираються відбитки пальців, здійснюється фотографування, перевіряються документи або інші речі, які є безпосередньо на тілі нашого полеглого Героя.

Як безпосередньо відбувається ідентифікація тіла

Після надходження тіла до судово-медичної установи, слідчий спільно з судово-медичним експертом проводить огляд тіла, де детально описує, грубо кажучи, все, що він бачить: в якому тіло стані, в якому одязі, які були документи, речі, форма. Кримінальне провадження будуть розслідувати доти, доки не буде ідентифікована особа.

Після того як слідчий отримав зразки біологічного матеріалу, він призначає судово-молекулярну генетичність та направляє ці біологічні матеріали до експертної установи з метою виведення саме генетичних ознак, тобто ДНК профілю людини.



Збір ДНК з тіла полеглої людини / Фото МВС України

Заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС Руслан Аббасов зауважує, що вивести ДНК-профіль можна з будь-яких решток, окрім тих, що вже сильно обгорілі, фактично до попелу.

Зразок живої особи є найпростішим. Його можна дослідити від двох годин до кількох днів. Якщо говорити про зразки невпізнаних тіл, це може бути так само – від кількох днів до кількох місяців. І тривалість дослідження залежить від навантаження. Тобто одночасної великої їх кількості,

– пояснив він.

Після отримання ДНК-профілю їх поміщають в електронну базу для перевірки на збіги. Для того, щоб це сталося, повинен бути поміщений як зразок в каналі об'єднання родичів безвісти зниклого, так і кісткового матеріалу впізнаних людей.

У прямих родичів зниклого безвісти беруться зразки біології, щоб провести молекулярно-генетичну експертизу, вивести профіль ДНК і помістити в Центральний облік генетичних ознак людини.

Є випадки, коли у військовослужбовців нема рідних і близьких. У таких випадках найчастіше командири самі звертаються до органів поліції та дають інформацію, за яких обставин та який військовослужбовець зник безвісти.

На сьогодні в місяць ми встановлюємо 500 – 700 ДНК профілів невпізнаних тіл,

– пояснив Руслан Аббасов.

Після дослідження тіла загиблих зберігаються в контейнерах-рефрижераторах. Там є відповідні умови та температурний режим для довготривалого їх зберігання.

Цікаво! Як зазначив Руслан Аббасов, в електронному реєстрі МВС наразі міститься понад 160 тисяч ДНК-профілів. З них близько 16 тисяч – ДНК-профілі невпізнаних тіл. Мовиться як про військових, так і про цивільних.

Яка доля тіл полеглих героїв після ідентифікації

Після того як відбувся збіг по Центральному обліку генетичних ознак людини, повідомляють двох слідчих: того, хто працює безпосередньо з тілом, і слідчого, який працює за заявою рідних, близьких зниклого безвісти. Тіло повертають до сім'ї, яка зрештою зможе провести полеглого Героя в останню путь.

Якщо сім'ї немає, то всі питання покладаються на відповідний військовий підрозділ, де проходив службу цей військовослужбовець.



Рідні та близькі прощаються з полеглим Героєм після повернення / Фото МВС України

У нас інформація є про кожне тіло. Ми працюємо спільно із представниками цивільно-військового співробітництва, із представниками Служби безпеки України, які також ведуть кримінальні провадження в такій категорії,

– зазначив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Велику роль у репатріації та ідентифікації тіл українських захисників також відіграють і міжнародні партнери, які надають підтримку та відповідають на наші запити про потреби, зокрема й щодо тих самих рефрижераторів. Однак що стосується самого повернення тіл наших Героїв на батьківщину, то тут безпосередні переговори веде Україна з Росією.

Скільки полеглих бійців уже вдалося повернути та наскільки складний цей процес зараз

Заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов під час розмови з журналістами на прем'єрі фільму зазначив, що розмова з ворогом як щодо повернення наших військовополонених, так і щодо повернення останків тіл наших загиблих героїв – триває постійно, регулярно.

За його словами, це один із небагатьох напрямків, по якому контакт із ворогом відбувається і зберігається весь цей час.



Спікери на прем'єрі фільму "Повернення. Герої на щиті" / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Важливо! Андрій Юсов також розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути тіла 7 017 загиблих українських військовослужбовців.

Водночас він підкреслив, що безпосередньо у питаннях повернення тіл наших громадян, які є у Росії, Україна перебуває сам на сам з агресорами.

Тобто, коли ми говоримо про участь міжнародних структур в репатріації, то це участь спостерігача, моніторингова функція. Про всі інші аспекти – домовленості, переговори і стосовно повернення наших полонених, і стосовно повернення тіл наших захисників – це окрема робота України. Мова не йде про тиск, але аргументи знаходяться для того, щоб в різний спосіб не завжди одразу розв'язувати ці питання,

– сказав він.

Своєю чергою, уповноважений з питань осіб зниклих безвісти Артур Добросердов наголосив, що вся кількість тіл, яка є в України, передається Росії. І ворожа сторона, відповідно, на таких самих умовах виконує ці домовленості.

Якщо на початку ми могли давати більше тіл, це відбувалось так. Якщо зараз трошки по-іншому, але в незалежності від того, скільки є тіл, ми віддаємо всі. І та сторона аналогічно,

– пояснив Добросердов.

Тож варто зазначити, що переговори про повернення тіл полеглих героїв йдуть постійно, і українська сторона робить все для того, щоб повернути всіх наших громадян, живих та полеглих, додому, до своїх рідних.