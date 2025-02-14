Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Україна повернула тіла полеглих військових

У Коордштабі зазначили, що серед повернених "на щиті" оборонців є полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького напрямків, а також з моргів на території Росії.

Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Об'єднаного центру при СБУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.