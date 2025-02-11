Про смерть захисника повідомила 10 лютого 2025 року режисерка Аліна Хорошилова, передає 24 Канал. Вона отримала інформацію від дружини Ярослава.

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Що відомо про загиблого

Боєць служив у 2-й стрілецькій роті 207-го окремого батальйону територіальної оборони 241-ї окремої бригади ТрО. До лав ЗСУ вступив із перших днів повномасштабної війни.

На жаль, найгірше підтвердилося – Ярослав Шапочка на щиті, навічно на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою. Усі деталі прощання повідомлю згодом,

– написала Хорошилова.

За інформацією "Новинарні", Ярослав загинув наприкінці березня 2023 року в бою з російськими окупантами на Соледарському напрямку в Донецькій області. Під час штурмових дій підірвалася БМП.

Щирий та безкомпромісний, він запам'ятався яскравими публікаціями про людей, які творили історію України XXI століття,

– написали "Факти", де захисник працював кореспондентом у різні періоди свого життя.

Інститут масової інформації повідомив, що Ярослав Шапочка став 97-м медійником, який загинув з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії.

До слова, 5 лютого 2025 року на сході України загинув військовий лікар-анестезіолог з Києва Олег Романенко. Росіяни атакували дроном евакуаційне авто, яке їхало в зону активних бойових дій для заміни своїх колег.