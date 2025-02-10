Росія атакувала дроном евакуаційне авто, у якому він перебував. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національний медичний університет імені Богомольця та командування Медичних сил ЗСУ.

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Лікар рятував життя воїнів у найгарячіших точках фронту

Серце 54-річного Олега Романенка зупинилося 5 лютого. Атакована автівка із медиками поспішала у зону активних бойових дій, щоб замінити там своїх колег.

"У час, коли країна найбільше потребувала захисту та підтримки своїх громадян, Олег Романенко змінив фах цивільного лікаря на військову спеціалізацію, пройшовши відповідну підготовку. У січні 2023 року він добровольцем вступив до Сил Оборони у складі Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь"", – розповіли в університеті Богомольця.

Олег Романенко багато місяців пропрацював на стабілізаційних пунктах біля лінії розмежування фронту. Навіть отримав поранення, але після нетривалої реабілітації знову повернувся до однієї з найгарячіших точок.

Олег Романенко користувався авторитетом серед колег, побратимів та пацієнтів,

– додали в університеті.

У нього було багато друзів і не було ворогів. У пам'яті рідних, знайомих та колег він залишився професіоналом в улюбленій професії, вірним другом і надійним колегою.

За життя лікар був нагороджений званням капітана медичної служби України та відзнаками.

Жив для людей і трагічно загинув від рук ворога, рятуючи людські життя,

– додали у Богомольця.

Попрощалися із лікарем 9 лютого.

У нього залишилися батьки, дружина і донька. Він, до слова, народився у родині медиків: мама була педіатром, а тато також військовим лікарем.

24 Канал висловлює співчуття сім'ї та знайомим Олега Романенка. Вічна пам'ять!