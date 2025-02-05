5 лютого Україна звільнила з російської неволі 150 своїх військовослужбовців. Серед них – воїни ВМС, яких полонили у Маріуполі та на Запоріжжі, Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський, передає 24 Канал із посиланням на заяву Володимира Зеленського у телеграмі.

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Україна повертає своїх оборонців

Президент підкреслив, що звільнені з полону – з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну.

Деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки. І сьогодні для них та їхніх рідних – день, що важить більше за роки очікування. Це справжнє щастя – бачити їх удома, живих, вільних,

– наголосив Зеленський.

Зверніть увагу! Зеленський, а також керівник Офісу президента Єрмак видалили пости у телеграмі про звільнення військовополонених. Наразі чекаємо офіційну інформацію.