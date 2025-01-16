Про це повідомив Денис "Редіс" Прокопенко, пише 24 Канал.

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Обмін пройшов за окремим форматом взаємної репатріації важкохворих полонених. Саме вони мають бути першочергово повернені згідно з Третьою Женевською конвенцією. Після важкої 86-денної оборони Маріуполя та тривалого часу у пекельному російському полоні наш боєць нарешті зможе побачити своїх рідних,

– написав в дописі "Редіс".

Прокопенко подякував йому за мужність та стійкість.

Він зазначив, що окупанти регулярно вчиняють воєнні злочини, розстрілюючи українських військовополонених, та утримуючи їх в жахливих умовах – катування, знущання, голод, відсутність медичної допомоги.

Боєць, який повернувся сьогодні, у вкрай важкому стані. У нього важка форма відкритого туберкульозу,

– повідомив військовий.

Прокопенко наголосив, що 12-та бригада спецпризначення "Азов" регулярно бере у полон військовослужбовців ворога та робить все, аби наш обмінний фонд зростав.

"Так, ми неухильно дотримуємось законів та звичаїв війни. Але навіть якби їх не існувало, у нас є військова честь та відповідальність за наших полонених побратимів. Кожен боєць бригади знає, що у російських тюрмах на визволення чекають українські воїни, серед яких 849 бійців "Азову", а єдиний на сьогоднішній день дієвий спосіб їхнього повернення додому — обміни", – написав "Редіс".

Денис Прокопенко наголосив, що нас відрізняють від нашого ворога безліч речей, втім, ледь не основною відмінністю є ставлення до життя свого особового складу

"Я вдячний кожному українському військовослужбовцю, який, ризикуючи життям, поповнює обмінний фонд. Завдяки вам наш боєць сьогодні зміг повернутись додому. Дякую Президенту України, представникам МВС, СБУ, ГУР та "Асоціації родин захисників Азовсталі", а також країнам, які систематично сприяють процесу обмінів. Обміни військовополонених це завжди результат спільної та злагодженої роботи на всіх можливих рівнях. Продовжуємо щоденно працювати над поверненням кожного нашого побратима додому", – підкреслив "Редіс".