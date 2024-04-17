Наконец помощь Украине от США выходит на финишную прямую. 20 апреля, вероятно, ее вынесут на голосование Конгресса – об этом заявил спикер Майк Джонсон.

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Что Украина может получить от США: законопроект спикера Палаты представителей США Майка Джонсона

Документ предусматривает предоставление нашему государству 60,84 миллиарда долларов, из них более 23 миллиардов используют, чтобы пополнить запасы американского вооружения.

На что еще пойдут предусмотренные средства:

️11,3 миллиардов долларов на текущие военные операции США в регионе;

️13,8 миллиардов долларов на закупку новейших систем вооружений, оборонных товаров и оборонных услуг.

️26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, которое предоставляется Украине.

Еще законопроект должен усилить надзор через требования личного мониторинга и предусматривает соглашение о возврате средств за экономическую поддержку Украины со стороны США.

Если законопроект примут, в течение 45 дней после этого Государственный департамент и Министерство обороны США должны предоставить стратегию поддержки Украины.

Можем получить ATACMS

После даты вступления в силу президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS. Впрочем, если лидер США определит, что передача ракетных комплексов большой дальности повредит нацбезопасности и интересам Соединенных Штатов, то он может удержать такое предоставление,

– пишет "Радио Свобода".

Интересно! Корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш отметил: "Если Палата представителей рассмотрит помощь Украине, Израилю и Тайваню в субботу 20 апреля, это будет ровно 6 месяцев от обнародования запроса на дополнительное финансирование от Белого дома".

Все решится очень скоро