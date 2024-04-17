Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что 20 апреля планирует вынести на голосование пакеты помощи Украине и Израилю. Об этом он написал в письме к членам нижней палаты Конгресса 17 апреля.
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Джонсон опубликует законопроекты о помощи Украине, Израиля и Тайваня
Джонсон подготовил 3 отдельных законопроекта о помощи Израилю, Тайваню и Украине. Ожидается, что их опубликуют в течение 17 апреля.
В своем письме он объяснил, что законопроекты будут объединены процедурно, а их внесение в среду позволит провести обсуждение возможных поправок.
Комитет по вопросам регламента Палаты представителей сегодня опубликует текст трех законопроектов по финансированию национальной безопасности США и союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, включая кредитную структуру оказания помощи, а также усилением подотчетности,
– говорится в сообщении.
Также Джонсон позже опубликует четвертый законопроект о принудительной продаже TikTok, использование арестованных российских активов и санкции и "другие меры по противостоянию России, Китаю и Ирану". Кроме этого, позже будет опубликован законопроект о безопасности границ.
Что предшествовало
- 15 апреля в Белом доме заявили, что выступают против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине и не примут его.
- 16 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил отдельные законопроекты по финансированию помощи США для Украины, Израиля и Тайваня.
- В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона "на первый взгляд" соответствует запросам Белого дома, однако администрация президента США хочет сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.
- Журналисты The Hill недавно сообщили, что демократы в Палате представителей США готовы принять идею спикера Майка Джонсона, однако при ряде условий. Ведь главное – содержание законопроектов и то, чтобы таки помочь Украине и союзникам.