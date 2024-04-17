Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що 20 квітня планує винести на голосування пакети допомоги Україні та Ізраїлю. Про це він написав у листі до членів нижньої палати Конгресу 17 квітня.

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Джонсон опублікує законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню

Джонсон підготував 3 окремі законопроєкти про допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні. Очікується, що їх опублікують впродовж 17 квітня.

У своєму листі він пояснив, що законопроєкти будуть об'єднані процедурно, а їхнє внесення в середу дозволить провести обговорення можливих поправок.

Комітет з питань регламенту Палати представників сьогодні опублікує текст трьох законопроєктів щодо фінансування національної безпеки США та союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Україні, включно з кредитною структурою надання допомоги, а також посиленням підзвітності,

– мовиться в повідомленні.

Також Джонсон пізніше опублікує четвертий законопроєкт про примусовий продаж TikTok, використання заарештованих російських активів і санкції та "інші заходи з протистояння Росії, Китаю та Ірану". Крім цього, пізніше буде опублікований законопроєкт щодо безпеки кордонів.

Що передувало