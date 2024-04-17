Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що 20 квітня планує винести на голосування пакети допомоги Україні та Ізраїлю. Про це він написав у листі до членів нижньої палати Конгресу 17 квітня.
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Джонсон опублікує законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню
Джонсон підготував 3 окремі законопроєкти про допомогу Ізраїлю, Тайваню та Україні. Очікується, що їх опублікують впродовж 17 квітня.
У своєму листі він пояснив, що законопроєкти будуть об'єднані процедурно, а їхнє внесення в середу дозволить провести обговорення можливих поправок.
Комітет з питань регламенту Палати представників сьогодні опублікує текст трьох законопроєктів щодо фінансування національної безпеки США та союзників в Ізраїлі, Індо-Тихоокеанському регіоні та Україні, включно з кредитною структурою надання допомоги, а також посиленням підзвітності,
– мовиться в повідомленні.
Також Джонсон пізніше опублікує четвертий законопроєкт про примусовий продаж TikTok, використання заарештованих російських активів і санкції та "інші заходи з протистояння Росії, Китаю та Ірану". Крім цього, пізніше буде опублікований законопроєкт щодо безпеки кордонів.
Що передувало
- 15 квітня в Білому домі заявили, що виступають проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні й не приймуть його.
- 16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон представив окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Того ж дня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що ініціатива спікера Джонсона "на перший погляд" відповідає запитам Білого дому, однак адміністрація президента США хоче спершу побачити законопроєкти Джонсона, перш ніж робити остаточні висновки.
- Журналісти The Hill нещодавно повідомили, що демократи в Палаті представників США готові прийняти ідею спікера Майка Джонсона, однак за низки умов. Адже головне – зміст законопроєктів і те, щоб таки допомогти Україні та союзникам.