Белый дом резко изменил позицию относительно идеи Майка Джонсона по пакету из четырех отдельных законопроектов о помощи Украине, Израилю, Тайваню и другим. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал ее.
Смотрите также Решающая неделя: что будет делать Украина, если США не одобрит помощь
Хотят больше деталей
Кирби заявил, что инициатива спикера Джонсона "на первый взгляд" соответствует запросам Белого дома, однако администрация президента США хочет сначала увидеть законопроекты Джонсона, прежде чем делать окончательные выводы.
На первый взгляд, это выглядит так, мы просто хотим получить больше деталей,
– сказал представитель Белого дома.
В то же время, по словам Кирби, важно, чтобы Украина и Израиль, которые "находятся под прицелом", получили помощь по безопасности. В администрации рассчитывают, что это произойдет уже на этой неделе.
Зеленский отреагировал на идею разделить помощь США
- Владимир Зеленский во время интервью PBS NewsHour заявил, что если США примут законопроект о финансовой помощи, которая не будет включать средства для Украины, то это будет позором для мира и демократии.
- Он раскритиковал планы спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование отдельный законопроект о финансировании помощи только Израилю. Он отметил, что этот шаг является проявлением чистой политики и станет позором для мира и демократии.
- Украинский лидер в очередной раз напомнил, что если Украина проиграет в войне, то Россия пойдет войной на страны НАТО, что приведет к гибели уже американских солдат, которым придется защищать свои земли.