Владимир Зеленский во время интервью PBS NewsHour заявил, что если США примут законопроект о финансовой помощи, которая не будет включать средства для Украины, то это будет позором для мира и демократии.

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Президент раскритиковал решение Джонсона

Владимир Зеленский раскритиковал планы спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование отдельный законопроект о финансировании помощи только Израилю. Он отметил, что этот шаг является проявлением чистой политики и станет позором для мира и демократии.

Ну, если Конгресс будет делить эту помощь после всего, что произошло, будет делить на израильскую и украинскую, то это означает, что это вопрос выборов в Соединенных Штатах,

– сказал президент.

Украинский лидер в очередной раз напомнил, что если Украина проиграет в войне, то Россия пойдет войной на страны НАТО, что приведет к гибели уже американских солдат, которым придется защищать свои земли.

Люди в Конгрессе должны дважды подумать, прежде чем продвигать эти политические вопросы по поддержке Украины, и проголосовать за поддержку всех стран, чьи жизни зависят от этого,

– подчеркнул Зеленский.

Белый дом заявил, что не примет отдельный законопроект

Напомним, что 16 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил отдельные законопроекты по финансированию помощи США для Украины, Израиля и Тайваня.

Хотя днем ранее в Белом доме заявили, что выступают против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украине и не примут его.

К слову, после недавно у представителя Госдепа США спросили, почему Штаты и партнеры успешно и скоординировано защищали Израиль против атак дронов и ракет, но не делают этого для Украины. Мэтью Миллер на это ответил, что партнеры "преданы помощи Украине" и не согласился с логикой сравнения защиты Украины и Израиля.