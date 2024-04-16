Соответствующее заявление в понедельник сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер в ответ на вопрос, как в США оценивают запасы ПВО, оставшиеся в Украине.
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Потребность Украины в ПВО является неотложной
В Пентагоне отметили неотложную потребность в обеспечении Украины возможностями противовоздушной обороны.
Я не буду вдаваться в конкретные временные сроки, кроме того, чтобы сказать, что мы должны просто срочно предоставить им такие возможности,
– подчеркнул Райдер.
В этом контексте спикер отметил необходимость конкретных усилий со стороны США.
"Прежде всего, нам нужно, чтобы Конгресс принял законопроект с дополнительным финансированием", – заметил генерал.
По словам Райдера, США продолжат тесные консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами по обеспечению Сил обороны поддержкой.
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