Соответствующее заявление в понедельник сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер в ответ на вопрос, как в США оценивают запасы ПВО, оставшиеся в Украине.

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Потребность Украины в ПВО является неотложной

В Пентагоне отметили неотложную потребность в обеспечении Украины возможностями противовоздушной обороны.

Я не буду вдаваться в конкретные временные сроки, кроме того, чтобы сказать, что мы должны просто срочно предоставить им такие возможности,

– подчеркнул Райдер.

В этом контексте спикер отметил необходимость конкретных усилий со стороны США.

"Прежде всего, нам нужно, чтобы Конгресс принял законопроект с дополнительным финансированием", – заметил генерал.

По словам Райдера, США продолжат тесные консультации с Украиной, а также союзниками и партнерами по обеспечению Сил обороны поддержкой.

Интересно Системы Patriot в Украине передали не США, а другие страны, – Зеленский

Обратите внимание! В начале апреля Владимир Зеленский заявил, чтобы полностью закрыть Украину полностью, желательно иметь 25 систем Patriot по 6 – 8 батарей в каждой.