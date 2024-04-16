Володимир Зеленський під час інтерв'ю PBS NewsHour заявив, що якщо США ухвалять законопроєкт про фінансову допомогу, яка не включатиме кошти для України, то це буде ганьбою для світу й демократії.

Дивіться також Потреба невідкладна: в Пентагоні назвали озброєння, яке терміново необхідне Україні

Президент розкритикував рішення Джонсона

Володимир Зеленський розкритикував плани спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування окремий законопроєкт про фінансування допомоги лише Ізраїлю. Він наголосив, що цей крок є проявом чистої політики та стане ганьбою для світу й демократії.

Ну, якщо Конгрес буде ділити цю допомогу після всього, що сталося, буде ділити на ізраїльську та українську, то це означає, що це питання виборів у Сполучених Штатах,

– сказав президент.

Український лідер вкотре нагадав, що якщо Україна програє у війні, то Росія піде війною на країни НАТО, що призведе до загибелі вже американських солдатів, яким доведеться захищати свої землі.

Люди в Конгресі повинні двічі подумати, перш ніж просувати ці політичні питання щодо підтримки України, і проголосувати за підтримку всіх країн, чиї життя залежать від цього,

– підкреслив Зеленський.

Білий дім заявив, що не прийме окремий законопроєкт

Нагадаємо, що 16 квітня спікер Палати представників Майк Джонсон представив окремі законопроєкти щодо фінансування допомоги США для України, Ізраїлю та Тайваню.

Хоч днем раніше в Білому домі заявили, що виступають проти окремого законопроєкту про допомогу Ізраїлю без допомоги Україні й не приймуть його.

До слова, після нещодавно у речника Держдепу США запитали, чому Штати та партнери успішно й скоординовано захищали Ізраїль проти атак дронів та ракет, але не роблять цього для України. Метью Міллер на це відповів, що партнери "віддані допомозі Україні" й не погодився з логікою порівняння захисту України та Ізраїлю.