Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 каналу, что перед голосованием в США Украине стоит сделать заявление о том, что наша страна готова получать помощь даже в кредит. Он добавил, что важно, чтобы Конгресс отложил все споры и проголосовал за любой вариант законопроекта о помощи Украине.
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Что грозит Украине
Если в США не проголосуют за пакет финансовой поддержки для Украины, то к лету в нашей стране нечем будет сбивать ракеты, ведь Россия продолжает вести активные боевые действия.
Борис Тизенгаузен считает, что до конца 2023 года Украина могла победить в войне против России, если бы было достаточно необходимых средств для обороны на контрнаступления.
Это решающая неделя, если США не проголосует за помощь Украине, то Европе придется напрячься. У Украины возникнут очень серьезные проблемы,
– сказал политтехнолог.
В условиях, если Соединенные Штаты Америки не примет финансовую помощь для обеспечения потребностей украинской армии, то, по мнению Тизенгаузена, Украине стоит начать дискуссии о восстановлении ядерного статуса.
Финансовая помощь от Соединенных Штатов Америки
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обещал, что вопрос о поддержке нашего государства будет вынесен на голосование в ближайшее время. Напряженность между республиканцами и демократами может задержать этот процесс.
- Майк Джонсон ведет переговоры с Белым домом по военной помощи для Украины и Израиля. Он предлагает новый пакет помощи, который будет отличаться от предыдущего. Об этом сообщил лидер республиканцев Стив Скализ.
- В среду, 13 марта, Майк Джонсон провел встречу с сенаторами-республиканцами. Он заявил, что палата работает над собственным проектом, который предусматривает поддержку Украины. Между тем он отметил, что его проект будет значительно отличаться от одобренного Сенатом.