Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 каналу, что перед голосованием в США Украине стоит сделать заявление о том, что наша страна готова получать помощь даже в кредит. Он добавил, что важно, чтобы Конгресс отложил все споры и проголосовал за любой вариант законопроекта о помощи Украине.

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Что грозит Украине

Если в США не проголосуют за пакет финансовой поддержки для Украины, то к лету в нашей стране нечем будет сбивать ракеты, ведь Россия продолжает вести активные боевые действия.

Борис Тизенгаузен считает, что до конца 2023 года Украина могла победить в войне против России, если бы было достаточно необходимых средств для обороны на контрнаступления.

Это решающая неделя, если США не проголосует за помощь Украине, то Европе придется напрячься. У Украины возникнут очень серьезные проблемы,

– сказал политтехнолог.

В условиях, если Соединенные Штаты Америки не примет финансовую помощь для обеспечения потребностей украинской армии, то, по мнению Тизенгаузена, Украине стоит начать дискуссии о восстановлении ядерного статуса.

Финансовая помощь от Соединенных Штатов Америки