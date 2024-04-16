Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 каналу, що перед голосуванням у США Україні варто зробити заяву про те, що наша країна готова отримувати допомогу навіть в кредит. Він додав, що важливо, аби Конгрес відклав усі суперечки та проголосував за будь-який варіант законопроєкту про допомогу Україні.

До теми Тягнути далі вже неможливо, – експосол про перспективи допомоги США для України

Що загрожує Україні

Якщо у США не проголосують за пакет фінансової підтримки для України, то до літа у нашій країні не буде чим збивати ракети, адже Росія продовжує вести активні бойові дії.

Борис Тизенгаузен вважає, що до кінця 2023 року Україна могла перемогти у війні проти Росії, якби було достатньо необхідних засобів для оборони на контрнаступу.

Це вирішальний тиждень, якщо США не проголосує за допомогу Україні, то Європі доведеться напружитись. В України виникнуть дуже серйозні проблеми,

– сказав політтехнолог.

За умов, якщо Сполучені Штати Америк не ухвалить фінансову допомогу для забезпечення потреб української армії, то, на думку Тизенгаузена, Україні варто розпочати дискусії про відновлення ядерного статусу.

Фінансова допомога від Сполучених Штатів Америки