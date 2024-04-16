Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 каналу, що перед голосуванням у США Україні варто зробити заяву про те, що наша країна готова отримувати допомогу навіть в кредит. Він додав, що важливо, аби Конгрес відклав усі суперечки та проголосував за будь-який варіант законопроєкту про допомогу Україні.
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Що загрожує Україні
Якщо у США не проголосують за пакет фінансової підтримки для України, то до літа у нашій країні не буде чим збивати ракети, адже Росія продовжує вести активні бойові дії.
Борис Тизенгаузен вважає, що до кінця 2023 року Україна могла перемогти у війні проти Росії, якби було достатньо необхідних засобів для оборони на контрнаступу.
Це вирішальний тиждень, якщо США не проголосує за допомогу Україні, то Європі доведеться напружитись. В України виникнуть дуже серйозні проблеми,
– сказав політтехнолог.
За умов, якщо Сполучені Штати Америк не ухвалить фінансову допомогу для забезпечення потреб української армії, то, на думку Тизенгаузена, Україні варто розпочати дискусії про відновлення ядерного статусу.
Фінансова допомога від Сполучених Штатів Америки
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон обіцяв, що питання щодо підтримки нашої держави буде винесено на голосування найближчим часом. Напруженість між республіканцями та демократами може затримати цей процес.
- Майк Джонсон веде переговори з Білим домом щодо військової допомоги для України та Ізраїлю. Він пропонує новий пакет допомоги, який буде відрізнятися від попереднього. Про це повідомив лідер республіканців Стів Скаліз.
- У середу, 13 березня, Майк Джонсон провів зустріч з сенаторами-республіканцями. Він заявив, що палата працює над власним проєктом, який передбачає підтримку України. Тим часом він зазначив, що його проєкт значно відрізнятиметься від схваленого Сенатом.