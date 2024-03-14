Водночас Майк Джонсон зауважив, що він суттєво відрізнятиметься від того, який схвалив Сенат. Про це журналістам розповіли сенатори, які були присутніми під час обговорення.

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Джонсон запропонував альтернативу

Як зазначають сенатори, їм Майк Джонсон озвучив ідею, за якою проєкт Палати представників може запропонувати Україні підтримку у форматі або кредиту, або ленд-лізу. Відповідна пропозиція спрямована на захист інтересів платників податків у США. У нового проєкту є потенціал, що він отримає достатньо голосів як у Палаті представників, так і в Сенаті.

Паралельно спікер заявляв про створення інструменту на подобі того, який раніше пропонував республіканець Майк Маккоул. Він би дав зелене світло на конфіскацію суверенних активів Росії та передачу коштів від ліквідованого майна до фонду для підтримки нашої держави.

Цікаво, що під час свого спілкування з сенаторами Майк Джонсон не пригадав, чи планує він до цього проєкту вносити якісь норми, які стосувалися б південного кордону США. Адже якщо так і буде, то це знову може стати для демократів "червоною лінією".

Джонсон заявив, що не покине Україну

Джон Корнін, один з сенаторів-республіканців, які у лютому голосували за схвалений Сенатом пакет підтримки нашої держави, оптимістично налаштований після дискусії з Джонсоном. На його думку, Палата представників може нарешті схвалити бодай якесь рішення, яке стосується виділення допомоги для України.

Я почув, що спікер тепер казав: "Ми не покинемо Україну з порожніми руками", чи слова приблизно того ж змісту,

– зазначив Корнін.

За словами сенатора Кевіна Крамера, Майк Джонсон дійсно чітко висловив прагнення допомогти нашій державі. Як зазначив він, "він (Джонсон – 24 Канал) досить чітко сказав про це".

Після зустрічі з Джонсоном, республіканець Ліндсі Грем зазначив, що він також дуже оптимістично налаштований після зустрічі зі спікером Палати представників.

Ввечері в середу Майк Джонсон також поспілкувався з репортерами. Він зазначив, що "працюватиме над згодою Палати представників" у питанні рішення для підтримки нашої держави. І що він розуміє, наскільки це важливо.

Ніхто не хоче, щоб Владімір Путін узяв гору. Я думаю, що він не зупиниться в Україні... і піде далі у Європу… У цій ситуації є права і неправа сторона, добро проти зла, і Україна тут жертва,

– підкреслив Джонсон.

Разом з тим спікер зазначив, що зрештою той проєкт, про який зможе домовитися Палата представників, може відрізнятися від того, який ухвалив Сенат.