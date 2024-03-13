Ще на початку року в ЄС активно обговорювали потребу трансформування Європейського фонду миру, з якого виділяються гроші на військову допомогу Україні. Тепер стало відомо, що посли ЄС таки дійшли згоди.

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Кошти для закупівлі зброї

13 березня під час засідання посли ЄС дали дозвіл на збільшення Європейського фонду миру на 5 мільярдів євро. Ці кошти закладені для закупівлі зброї Україні у 2024 році. У Брюсселі наголосили, що ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Києву і гарантує, що він отримає військову техніку, необхідну для захисту.

Крім того, зазначається, що ці кошти підуть на навчання українських військових.

Нагадаємо, що у січні Верховний представник ЄС з питань безпеки та закордонних справ Жозеп Боррель виступив із пропозицією реформи Європейського фонду миру. Дипломат запропонував на його базі створити спеціальний військовий фонд для України. Наступні чотири роки він має поповнюватися на 5 мільярдів євро.