Еще в начале года в ЕС активно обсуждалась необходимость трансформирования Европейского фонда мира, из которого выделяются деньги на военную помощь Украине. Теперь стало известно, что послы ЕС пришли к согласию.

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Средства для закупки оружия

13 марта на заседании послы ЕС дали разрешение на увеличение Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро. Эти средства заложены для закупки оружия в 2024 году. В Брюсселе подчеркнули, что ЕС по-прежнему решительно оказывает длительную поддержку Киеву и гарантирует, что он получит военную технику, необходимую для защиты.

Кроме того, отмечается, что эти деньги пойдут на обучение украинских военных.

Напомним, что в январе Верховный представитель ЕС по безопасности и иностранным делам Жозеп Боррель выступил с предложением реформы Европейского фонда мира. Дипломат предложил на его базе создать специальный военный фонд для Украины. Следующие четыре года он должен пополняться на 5 миллиардов евро.