Так, Гитанас Науседа отметил, что поддерживает открытие дебатов по отправке войск в Украину для учений.
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"Нравица – не нравица, терпи моя красавица"
Глава Литвы подчеркнул, что идею отправки в Украину военной миссии следует обсудить. Он отметил, что хотел, чтобы европейские лидеры единодушно поддержали ее.
Кроме того, Науседа отметил, что в принятии такого решения для европейцев не должна решающую роль играть забота о том, что подумает Путин, понравится ли это ему.
Литовский лидер считает, что Запад должен прекратить "рисовать красные линии". Они вовсе не сдерживают российского диктатора. Наоборот, таким образом цивилизованный мир наталкивает главу Кремля на мысль, что им можно манипулировать.
Напомним, что Путин уже успел отреагировать на скандальное заявление Макрона. Он пригрозил, что интервентов ждут "трагические последствия". То есть, как всегда, пригрозил ударами ядерным оружием.
Что наговорил Макрон
- После встречи 20 европейских лидеров в Елисейском дворце в Париже, которая состоялась 26 февраля и была посвящена помощи Украине, Эммануэль Макрон заявил, что не следует исключать переброску западных войск в Украину в будущем.
- Страны – союзники это заявление восприняли негативно. Большинство стран НАТО исключили отправку своих войск в Украину.
- Впоследствии Макрон уточнил свое заявление. Он сказал, что не имел в виду переброску сухопутных войск в Украину в ближайшем будущем. Француз подчеркнул, что имел в виду открытие дискуссии о том, что возможно сделать для того, чтобы не позволить Путину победить в Украине. Позже во время встречи с лидерами парламентских партий Франции Макрон повторил, что для его страны не существует "красных линий" в вопросе поддержки Киева.
- Трактуя слова Макрона, министр обороны Себастьен Лекорню заметил, что даже не может быть речи о введении французских войск на украинскую территорию. Президент, мол, призвал союзников подумать, все ли было сделано, или все способы и методы помощи Киеву были испытаны, чтобы он смог противостоять российской агрессии.
- Речь идет не об отправке сухопутных войск, но о других "схемах военного присутствия", в частности для разминирования, обучения украинских солдат и тому подобное.