Андрей Юсов назвал операцию российских добровольцев продолжением внутренних конфликтов на территории России.
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События в Курской и Белгородских областях – это продолжение внутренних конфликтов на территории так называемой Российской Федерации, которые активно разворачиваются после полномасштабного вторжения и преступной войны Путина и России против Украины. Это не первые подобные случаи, но на этот раз они, наверное, самые большие по масштабам и последствиям,
– заявил он в комментарии СМИ.
По словам представителя ГУР, действия российских добровольцев, атакующих Курскую и Белгородскую области, будут продолжены и, возможно, "будут иметь место и в других регионах".
Рейд российских добровольцев: что происходит
- 12 марта три подразделения, в которых воюют граждане России – легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон – пересекли границу с Россией. Они заявили о начале операции по "освобождению России от диктатуры". Рейд продолжается в Белгородской и Курской областях.
- Добровольцы заявили, что они взяли под контроль Лозовую Рудку и Тёткино и движутся дальше. В то же время оккупанты оставили населенные пункты – российская армия бросила технику и своих же граждан.
- Активность добровольческих подразделений в приграничных регионах России наблюдается в следующих местностях: поселок Теткино в Курской области, населенные пункты Глотово и Лозовая Рудка в Белгородской области, село Нехотеевка и в районе Новой Таволжанки Белгородской области.
- Российская федеральная служба безопасности заявила, что "информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований" в соцсетях – якобы "не соответствует действительности".
- У Владимира Путина также наконец отреагировали на прорыв границы. Кремлевский диктатор заявил, что операцию начали якобы "иностранные наемники" и сказал, что Украина якобы "хочет захватить территории для обмена во время переговоров".