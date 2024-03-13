Андрій Юсов назвав операцію російських добровольців продовженням внутрішніх конфліктів на території Росії.

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Події в Курській та Білгородських областях — це продовження внутрішніх конфліктів на території так званої Російської Федерації, які активно розвертаються після повномасштабного вторгнення і злочинної війни Путіна і Росії проти України. Це не перші подібні випадки, але цього разу вони, напевно, найбільші за масштабами та наслідками,

– заявив він у коментарі ЗМІ.

За словами представника ГУР, дії російських добровольців, що атакують Курщину та Білгородщину, будуть продовжені та, можливо, "матимуть місце і в інших регіонах".

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