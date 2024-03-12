Своїми діями російські добровольці заявили про початок операції з "визволення Росії від диктатури". 24 Канал стежить за "просуваннями" росіян. Зауважимо, що офіційних даних наразі мало, переважно – це дані місцевих телеграм-каналів, які посилаються на очевидців, а також повідомлення самих бійців добровольчих батальойнів.

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Куди зайшли російські добровольці

Одним із перших у мережі з'явилось відео танка під прапором ЄС в районі прикордонного населеного пункту Лозова Рудка у Бєлгородській області.

Довідка. Лозова Рудка – хутір у Борисовському районі Бєлгородської області Росії.

Лозова Рудка на карті:

Згодом бійці легіону Свобода Росії показали, як уночі перетнули кордон Росії на важкій бронетехніці включно з танками. А ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, який наразі проживає в Україні, повідомив, що Лозова Рудка "повністю під контролем визвольних сил", а легіон Свобода Росії, РДК та Сибірський батальйон "зайшли в Курську та Бєлгородську області Росії у рамках спільної операції".

Пономарьов також повідомив про стрілецькі бої в Тьоткіно Курської області Росії.

Тьоткіно на карті:

Крім того, "РБК-Україна" оприлюднила перехоплені записи розмов з посиланням на джерела у спецслужбах, які свідчать, що "Сибірський батальйон", РДК та легіон "Свобода Росії" ведуть бої у Бєлгородській області.

Напрямок – населені пункти Грайворон, Грайворонського району, Бєлгородської області Росії.

Гайворон на карті:

Телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів також повідомляють, що наразі бої тривають, окрім уже згаданих селищ – Грайворон та Лозова Рудка, ще і у Березовому, Гориковському, Бєлгороді, Шебекіно та Козинці.

Березове на карті:

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Гориковське на карті:

Щебекино на карті:

Козинка на карті:

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