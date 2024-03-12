Своїми діями російські добровольці заявили про початок операції з "визволення Росії від диктатури". 24 Канал стежить за "просуваннями" росіян. Зауважимо, що офіційних даних наразі мало, переважно – це дані місцевих телеграм-каналів, які посилаються на очевидців, а також повідомлення самих бійців добровольчих батальойнів.
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Куди зайшли російські добровольці
Одним із перших у мережі з'явилось відео танка під прапором ЄС в районі прикордонного населеного пункту Лозова Рудка у Бєлгородській області.
Лозова Рудка на карті:
Крім того, "РБК-Україна" оприлюднила перехоплені записи розмов з посиланням на джерела у спецслужбах, які свідчать, що "Сибірський батальйон", РДК та легіон "Свобода Росії" ведуть бої у Бєлгородській області.
Напрямок – населені пункти Грайворон, Грайворонського району, Бєлгородської області Росії.
Гайворон на карті:
Телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів також повідомляють, що наразі бої тривають, окрім уже згаданих селищ – Грайворон та Лозова Рудка, ще і у Березовому, Гориковському, Бєлгороді, Шебекіно та Козинці.
Березове на карті:
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Гориковське на карті:
Щебекино на карті:
Козинка на карті:
Спецоперація російських добровольців: головне
- У коментарі 24 Каналу прездставник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що бойові дії на території Росії – імовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів. Це самостійні підрозділи, які складаються з росіян, відповідно – діють вони самостійно.
- Також Юсов відповів, звідки вони беруть зброю. Він нагадав, що на території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки, трофейної зброї є багато.
- Російська федеральна служба безпеки заявила, що "інформація про захід у деякі прикордонні населені пункти Бєлгородської та Курської областей українських збройних формувань" в соцмережах – нібито "не відповідає дійсності".