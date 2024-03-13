Путін поскаржився, що в Росії хочуть зірвати "вибори". Також марив, що нібито Україна "хоче захопити території для обміну під час переговорів". Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.
Усе, що відомо Російські добровольці прорвали кордон: що відбувається на території держави-агресорки
Реакція воєнного злочинця
Російський диктатор традиційно не визнавав проблем у державі-агресорці. У всіх бідах намагався звинуватити Україну. Заявив, що наша країна буцімто хоче "щось показати головним чином в інформаційному плані".
Іноземні найманці брали участь у "спробах Києва" атакувати прикордонні регіони Росії,
– марив Путін.
Також заявив, що за останніми доповідями російського генштабу йдеться про 300 осіб, зокрема "найманців".
Окрім того, воєнний злочинець поскаржився, що Україна "атаками по російських регіонах" має на меті "якщо не зірвати вибори в Росії, то перешкодити".
Ба більше, диктатор додав, ще одна мета – це буцімто отримати "якийсь козир у можливому переговорному процесі". Мовляв, "ну ми вам повернемо, а ви нам поверніть це".
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Чому заяви Путіна – цілковита маячня
- Кордон Росії прорвали не іноземні найманці, а російські добровольці. Зокрема, легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон.
- До речі, представник ГУР Андрій Юсов зауважив, йдеться про самостійні підрозділи, які складаються з росіян. Можуть діяти саме так, як забажають, адже перебувають у себе вдома.
- Воїни зайшли на територію своєї батьківщини. Бійці наголосили, що несуть на СВОЮ землю свободу та справедливість. Також зауважили, що мріють про вільну Росію, у якій не буде диктатури Путіна.
- "Ми відбиратимемо в режиму нашу землю сантиметр за сантиметром. Росіяни спатимуть спокійно, не боятимуться дзвінка у двері, будуть без побоювання говорити, що думають. Росіяни голосуватимуть за кого хочуть, а не за кого "повинні". Росіяни житимуть вільно", – заявили у "Свободі Росії.
- У Сибірському батальйоні зауважили: "Бюлетені та виборчі дільниці в даному випадку – фікція. Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках. Кожен, хто не сприймає злиденне життя в тиранії, повинен зробити правильний вибір".
- Ця війна Росії проти України триває не 2022, а з 2014 року. І єдине, чого завжди прагнула наша держава, – незалежність, територіальна цілісність, свобода. Росія ж завжди хотіла й намагається захопити якнайбільше українських територій. Окупанти стирають з лиця Землі наші міста, села, катують і жорстоко вбивають цивільних, зокрема, дітей.
- Ще навесні 2022 року Володимир Зеленський заявив: "Просто повернути своє, просто спокій на землі, щоб люди повернулися додому. Нічого зайвого нам не потрібно".
- Російський диктатор постійно каже про якісь "успіхи" своєї армії вбивць, терористів, катів, крадіїв і ґвалтівників. Щоправда, станом на ранок 13 березня втрати агресора вже сягнули майже 427 тисяч. І це лише особовий склад.
- Додамо, Київ уже неодноразово заявляв, що жодні переговори з Путіним неможливі. Російський президент насправді не хоче миру й припинення війни, він лише переслідує свої божевільні ідеї.
- Нещодавно Володимир Зеленський вкотре виключив будь-яке перемир'я. Прокоментував це на тлі заяви Папи Римського про те, що Україна нібито "має набратися мужності підняти білий прапор і вести переговори".
- Президент підкреслив: "Для Путіна перерва – це кисень. Це не переговори, це спосіб відновлення боєздатності своєї армії і навчання молодих призовників". Також додав, що перемир'я дозволить Росії виробляти більше боєприпасів.