Путін поскаржився, що в Росії хочуть зірвати "вибори". Також марив, що нібито Україна "хоче захопити території для обміну під час переговорів". Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Реакція воєнного злочинця

Російський диктатор традиційно не визнавав проблем у державі-агресорці. У всіх бідах намагався звинуватити Україну. Заявив, що наша країна буцімто хоче "щось показати головним чином в інформаційному плані".

Іноземні найманці брали участь у "спробах Києва" атакувати прикордонні регіони Росії,

– марив Путін.

Також заявив, що за останніми доповідями російського генштабу йдеться про 300 осіб, зокрема "найманців".

Окрім того, воєнний злочинець поскаржився, що Україна "атаками по російських регіонах" має на меті "якщо не зірвати вибори в Росії, то перешкодити".

Ба більше, диктатор додав, ще одна мета – це буцімто отримати "якийсь козир у можливому переговорному процесі". Мовляв, "ну ми вам повернемо, а ви нам поверніть це".

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