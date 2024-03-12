Зокрема, бійці Сибірського батальйону звернулися до своїх співгромадян із закликом ігнорувати "вибори". Відповідне відео опублікували вранці 12 березня.
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"Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках"
Бюлетені та виборчі дільниці в даному випадку – фікція. Реально змінити життя на краще можна лише зі зброєю в руках. Кожен, хто не сприймає злиденне життя в тиранії, повинен зробити правильний вибір,
– наголосив Сибірський батальйон.
Один із добровольців зазначив, що нема чого голосувати бюлетенями, краще голосувати калібром. Також воїн закликав росіян долучатися до Сибірського батальойону.
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Звернення російських добровольців до росіян: дивіться відео
Коротко, що цьому передувало
- Близько 8 години ранку Сибірський батальйон опублікував відео. Російські добровольці заявили, що нарешті вони вдома.
- "Як і обіцяли, на нашу російську землю ми несемо свободу та справедливість. Раніше ми говорили, що повалити злочинний диктаторський режим у Росії мирно не вдасться. Його можна усунути лише зі зброєю в руках. Цієї ночі ми розпочали виконання обіцянки. Ідуть запеклі бої на території Росії", – заявили в Сибірському батальйоні.
- Також добровольці закликали долучатися до Сибірського батальйону та всіх визвольних сил.
- Відеозвернення опублікував і легіон "Свобода Росії". Добровольці перетнули кордон на танках. Наголосили, що росіяни житимуть вільно.
- "Ми приходимо не для того, щоб вбити, стерти, знищити чи покарати. Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності й страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Дати вашим дітям нормальне та цивілізоване майбутнє", – наголосили в легіоні.
- Також ЗМІ пишуть, що до прориву кордону долучилися й бійці РДК.
- У коментарі 24 Каналу Андрій Юсов зазначив, що бойові дії на території країни-агресора – ймовірна спецоперація російських добровольчих батальйонів. Також представник ГУР зауважив, що ідеться про самостійні підрозділи, які складаються з росіян. Вони можуть діяти саме так, як забажають, адже перебувають у себе вдома.