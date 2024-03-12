Відповідне відео легіон "Свобода Росії" опублікував вранці 12 березня. Перед цим добровольці заявили, що росіяни житимуть вільно.

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Перетнули російський кордон на танках

На оприлюднених кадрах чітко видно, як добровольці прямують на танках. Для перетину кордону використали щонайменше два.

Танки бруду не бояться. Перейшли Рубікон. Перетнули кордон,

– наголосили у легіоні "Свобода Росії".

Як добровольці перетнули кордон: дивіться відео

Що вже відомо про операцію добровольців