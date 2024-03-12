Соответствующее видео легион "Свобода России" опубликовал утром 12 марта. Перед этим добровольцы заявили, что россияне будут жить свободно.

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Пересекли российскую границу на танках

На обнародованных кадрах четко видно, как добровольцы направляются на танках. Для пересечения границы использовали по меньшей мере два.

Танки грязи не боятся. Перешли Рубикон. Пересекли границу,

– отметили в легионе "Свобода России".

Как добровольцы пересекли границу: смотрите видео

Обратите внимание! В комментарии 24 Каналу представитель ГУР заявил, что боевые действия на территории страны-агрессора – вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов. Андрей Юсов заметил, что это самостоятельные подразделения, которые состоят из россиян. Они находятся у себя дома, поэтому могут действовать так, как пожелают.

Что уже известно