Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу. По его словам россияне могут действовать у себя на территории так, как им хочется.

Смотрите также Легион "Свобода России" записал видео на границе: в сети пишут о боях на Белгородщине

"Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории России действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан России. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России", – заявил Юсов.

Российские добровольцы прорвали границу России: главное

Российские добровольцы сегодня, 12 марта, зашли на территорию Белгородской области России. Они продвигаются по региону в нескольких направлениях.

Добровольцы заявили, что "идут на выборы". Свои действия объяснили годами неволи под руководством российской власти и желанием освободить народ России от диктатуры Кремля.

Отметим, бойцы Легиона "Свобода России" уже неоднократно проводили рейды на территорию России. Там они удерживали под контролем территорию и сталкивались с российскими военными.