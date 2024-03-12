Так, бойцы Сибирского батальона обратились к своим согражданам с призывом игнорировать "выборы". Соответствующее видео опубликовали утром 12 марта.
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"Реально изменить жизнь к лучшему можно только с оружием в руках"
Бюллетени и избирательные участки в данном случае – фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно только с оружием в руках. Каждый, кто не воспринимает нищенскую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор,
– подчеркнул Сибирский батальон.
Один из добровольцев отметил, что нечего голосовать бюллетенями, лучше голосовать калибром. Также воин призвал россиян присоединяться к Сибирскому батальону.
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Обращение российских добровольцев к россиянам: смотрите видео
Коротко, что этому предшествовало
- Около 8 часов утра Сибирский батальон опубликовал видео. Российские добровольцы заявили, что наконец-то они дома.
- "Как и обещали, на нашу российскую землю мы несем свободу и справедливость. Ранее мы говорили, что свергнуть преступный диктаторский режим в России мирно не удастся. Его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Идут ожесточенные бои на территории России", – заявили в Сибирском батальоне.
- Также призвали присоединяться к Сибирскому батальону и всем освободительным силам.
- Видеообращение опубликовал и легион "Свобода России". Добровольцы пересекли границу на танках. Отметили, что россияне будут жить свободно.
- "Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или приказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, которая захватила власть. Дать вашим детям нормальное и цивилизованное будущее", – подчеркнули в легионе.
- Также СМИ пишут, что к прорыву границы присоединились и бойцы РДК.
- В комментарии 24 Каналу Андрей Юсов отметил, что боевые действия на территории страны-агрессора – вероятная спецоперация российских добровольческих батальонов. Также представитель ГУР добавил, что речь идет о самостоятельных подразделениях, состоящих из россиян. Они могут действовать именно так, как пожелают, ведь находятся у себя дома.