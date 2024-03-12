Так, бойцы Сибирского батальона обратились к своим согражданам с призывом игнорировать "выборы". Соответствующее видео опубликовали утром 12 марта.

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"Реально изменить жизнь к лучшему можно только с оружием в руках"

Бюллетени и избирательные участки в данном случае – фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно только с оружием в руках. Каждый, кто не воспринимает нищенскую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор,

– подчеркнул Сибирский батальон.

Один из добровольцев отметил, что нечего голосовать бюллетенями, лучше голосовать калибром. Также воин призвал россиян присоединяться к Сибирскому батальону.

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Обращение российских добровольцев к россиянам: смотрите видео

Коротко, что этому предшествовало