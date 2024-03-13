Путин пожаловался, что в России хотят сорвать "выборы". Также грезил, что якобы Украина "хочет захватить территории для обмена во время переговоров". Об этом со ссылкой на росСМИ пишет 24 Канал.
Все, что известно Российские добровольцы прорвали границу: что происходит на территории государства-агрессора
Реакция военного преступника
Российский диктатор традиционно не признавал проблем в государстве-агрессоре. Во всех бедах пытался обвинить Украину. Заявил, что наша страна якобы хочет "что-то показать главным образом в информационном плане".
Иностранные наемники участвовали в "попытках Киева" атаковать приграничные регионы России,
– грезил Путин.
Также заявил, что по последним докладам российского генштаба речь идет о 300 человек, в частности "наемников".
Кроме того, военный преступник пожаловался, что Украина "атаками по российским регионам" имеет целью "если не сорвать выборы в России, то помешать".
Более того, диктатор добавил, еще одна цель – это якобы получить "какой-то козырь в возможном переговорном процессе". Мол, "ну мы вам вернем, а вы нам верните это".
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Почему заявления Путина – полный бред
- Границу России прорвали не иностранные наемники, а российские добровольцы. В частности, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон.
- Кстати, представитель ГУР Андрей Юсов заметил, речь идет о самостоятельных подразделениях, которые состоят из россиян. Могут действовать именно так, как пожелают, ведь находятся у себя дома.
- Воины зашли на территорию своей родины. Бойцы отметили, что несут на СВОЮ землю свободу и справедливость. Также, что мечтают о свободной России, в которой не будет диктатуры Путина.
- "Мы будем отбирать у режима нашу землю сантиметр за сантиметром. Россияне будут спать спокойно, не будут бояться звонка в дверь, будут без опаски говорить, что думают. Россияне будут голосовать за кого хотят, а не за кого "должны". Россияне будут жить свободно", – заявили в "Свободе России.
- В Сибирском батальоне заметили: "Бюллетени и избирательные участки в данном случае – фикция. Реально изменить жизнь к лучшему можно только с оружием в руках. Каждый, кто не воспринимает нищенскую жизнь в тирании, должен сделать правильный выбор".
- Эта война России против Украины длится не 2022, а с 2014 года. И единственное, чего всегда стремилась наше государство, – независимость, территориальная целостность, свобода. Россия же всегда хотела и пытается захватить как можно больше украинских территорий. Оккупанты стирают с лица Земли наши города, села, пытают и жестоко убивают гражданских, в частности, детей.
- Еще весной 2022 года Владимир Зеленский заявил: "Просто вернуть свое, просто покой на земле, чтобы люди вернулись домой. Ничего лишнего нам не нужно".
- Российский диктатор постоянно говорит о каких-то "успехах" своей армии убийц, террористов, палачей, воров и насильников. Правда, по состоянию на утро 13 марта потери агрессора уже достигли почти 427 тысяч. И это только личный состав.
- Добавим, Киев уже неоднократно заявлял, что никакие переговоры с Путиным невозможны. Российский президент на самом деле не хочет мира и прекращения войны, он только преследует свои безумные идеи.
- Недавно Владимир Зеленский в очередной раз исключил любое перемирие. Прокомментировал это на фоне заявления Папы Римского о том, что Украина якобы "должна набраться мужества поднять белый флаг и вести переговоры".
- Президент подчеркнул: "Для Путина перерыв – это кислород. Это не переговоры, это способ восстановления боеспособности своей армии и обучения молодых призывников". Также добавил, что перемирие позволит России производить больше боеприпасов.