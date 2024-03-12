Ранее, Понтифик заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой “белого флага”. И что мы должны начать с Россией переговоры.

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"Для Путина перерыв – это кислород"

Владимир Зеленский исключил любое перемирие в ответ на комментарий Папы Римского Франциска о том, что Украина "должна набраться мужества поднять белый флаг и вести переговоры".

Для Путина перерыв – это кислород. Это не переговоры, это способ восстановления боеспособности своей армии и обучения молодых призывников,

– считает он.

Также, по мнению президента Украины, перемирие позволит России производить больше боеприпасов.

"Снаряды и ракеты от Северной Кореи, это свидетельствует о том, что она (Россия – 24 Канал) имеет дефицит тех или иных вооружений", – сказал Зеленский.

В издании отметили, что хотя он отказывается от любой "паузы", Владимир Зеленский выступает за создание "мирного плана", который, по его словам, может быть составлен в Швейцарии во время "саммита ради мира". Там отметили, что страны, которые поддерживают этот план, могли бы потом "передать его представителям России".

Что известно о заявлении Папы