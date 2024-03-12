Ранее, Понтифик заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой “белого флага”. И что мы должны начать с Россией переговоры.
Смотрите также "Мужество белого флага": все, что известно о скандальном заявлении Папы Римского
"Для Путина перерыв – это кислород"
Владимир Зеленский исключил любое перемирие в ответ на комментарий Папы Римского Франциска о том, что Украина "должна набраться мужества поднять белый флаг и вести переговоры".
Для Путина перерыв – это кислород. Это не переговоры, это способ восстановления боеспособности своей армии и обучения молодых призывников,
– считает он.
Также, по мнению президента Украины, перемирие позволит России производить больше боеприпасов.
"Снаряды и ракеты от Северной Кореи, это свидетельствует о том, что она (Россия – 24 Канал) имеет дефицит тех или иных вооружений", – сказал Зеленский.
В издании отметили, что хотя он отказывается от любой "паузы", Владимир Зеленский выступает за создание "мирного плана", который, по его словам, может быть составлен в Швейцарии во время "саммита ради мира". Там отметили, что страны, которые поддерживают этот план, могли бы потом "передать его представителям России".
Что известно о заявлении Папы
- Папа Римский Франциск недавно заявил, что Украина должна иметь смелость сесть за стол переговоров. По его словам, сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет "мужество белого флага" и ведет переговоры.
- Слова Понтифика вызвали шквал возмущения среди украинцев и международного сообщества.
- Министр иностранных дел Польши отметил, что теперь Папе следовало бы обратиться с призывом к российскому диктатору Путину о выводе оккупационных войск из Украины.
- Глава украинского МИД также отреагировал на высказывания Папы. Дмитрий Кулеба отметил, что у нашего государства сине-желтый флаг. И что других флагов Украина поднимать не будет.