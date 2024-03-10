Папа Римский Франциск заявил, что Украина должна иметь то, что он назвал отвагой “белого флага” и начать переговоры. Это вызвало резонанс. А министр иностранных дел Польши в твиттере лично обратился к Папе.

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Сикорский призвал Папу обратиться к Путину

Польский министр считает, что теперь Папе следовало бы обратиться с призывом к российскому диктатору Путину о выводе оккупационных войск из Украины.

Как насчет того, чтобы для баланса призвать Путина набраться мужества и вывести свою армию из Украины?,

– отметил Сикорский.

Он подчеркнул, что если бы Путин вывел свои войска из Украины, "мир наступил бы сразу без необходимости в переговорах".

К слову, после того, как слова Франциска вызвали широкий резонанс, представитель Ватикана выступил с заявлением, в котором заявил, что "переговоры никогда не являются капитуляцией".

Директор пресс-службы Ватикана также заявил, что Папа Франциск выражает "глубокую приверженность к измученному украинскому народу".

Папа Римский лишь недавно обратился к Кремлю

Ранее Франциск избегал непосредственно называть страну, которая начала войну в Украине.

Однако 8 января он обратился к членам дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, с ежегодной ссылкой "Состояние мира". В нем он не просто осудил войну в Украине, а впервые назвал агрессора.

Впоследствии Папа Франциск назвал действия России "недостойными и неприемлемыми" и подчеркнул, что поведение Москвы не может быть оправдано никоим образом.