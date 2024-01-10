Папа Римский обратился к Блаженнейшему Святославу после недавних массированных атак России. Речь идет о событиях 29 декабря 2023 года и 2 января 2024 года.

Читайте также 8-летний львовянин встретился с Папой Римским: мальчик выжил после ракетного удара по Виннице

Что сказал Глава Католической церкви

Папа Франциск назвал действия России "недостойными и неприемлемыми". Понтифик подчеркнул, что поведение Москвы не может быть оправдано никоим образом.

По его мнению, существует риск того, что российско-украинская война может оказаться забытой на фоне драматических международных событий. Франциск назвал такую ситуацию крайне опасной и призвал сделать все для того, чтобы "эта война не была окутана тишиной". Он заверил, что использует каждый повод для того, чтобы не допустить этого.

Папа Римский также выступил за то, чтобы "заставить всех ответственных и международное сообщество к поиску мирных решений".

Другие заявления понтифика о войне