Кроме того, Папа Римский также пожелал мира и для других государств, находящихся сейчас в конфликтах. Свое обращение понтифик сделал из лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.

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Папа Римский попросил мира для Украины

Понтифик, обращаясь к мирянам в своем рождественском послании, отметил, что он с глазами, прикованными к младенцу Иисусу, умоляет мир для украинского государства.

Обновим нашу духовную и человеческую близость с ее страждущим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он почувствовал конкретность Божьей любви,

– сказал глава Католической церкви.

Кроме того, Папа Римский попросил мир для Израиля и Палестины, а также обратился к народам "страдающей Сирии, Йемена и Ливана".

"Пусть приблизится день окончательного мира между Арменией и Азербайджаном", – пожелал понтифик.

Глава Католической церкви также обратился к международному сообществу с просьбой обратить внимание на непрерывную напряженность и конфликты в разных регионах, в частности в Сахеле, Африканском Роге, Судане, Камеруне, Демократической Республике Конго и Южном Судане.

Кроме того, он выразил надежду на будущее, где "братские связи на Корейском полуострове восстановятся, что приведет к возможностям диалога и примирения".

В день Рождества на площади напротив базилики Святого Петра в Ватикане собрались десятки тысяч паломников. Примечательно, что среди флагов, развевающихся над площадью, был и флаг Украины.

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