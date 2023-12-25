Кроме того, Папа Римский также пожелал мира и для других государств, находящихся сейчас в конфликтах. Свое обращение понтифик сделал из лоджии базилики Святого Петра в Ватикане.
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Папа Римский попросил мира для Украины
Понтифик, обращаясь к мирянам в своем рождественском послании, отметил, что он с глазами, прикованными к младенцу Иисусу, умоляет мир для украинского государства.
Обновим нашу духовную и человеческую близость с ее страждущим народом, чтобы через поддержку каждого из нас он почувствовал конкретность Божьей любви,
– сказал глава Католической церкви.
Кроме того, Папа Римский попросил мир для Израиля и Палестины, а также обратился к народам "страдающей Сирии, Йемена и Ливана".
"Пусть приблизится день окончательного мира между Арменией и Азербайджаном", – пожелал понтифик.
Глава Католической церкви также обратился к международному сообществу с просьбой обратить внимание на непрерывную напряженность и конфликты в разных регионах, в частности в Сахеле, Африканском Роге, Судане, Камеруне, Демократической Республике Конго и Южном Судане.
Кроме того, он выразил надежду на будущее, где "братские связи на Корейском полуострове восстановятся, что приведет к возможностям диалога и примирения".
В день Рождества на площади напротив базилики Святого Петра в Ватикане собрались десятки тысяч паломников. Примечательно, что среди флагов, развевающихся над площадью, был и флаг Украины.
Глава УГКЦ поздравил верующих с Рождеством
- Отец и глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав обратился к верующим по случаю Рождества Христова. В видео Блаженнейший Святослав призвал украинцев не бояться радоваться Рождеству.
- Он призвал украинцев радоваться и петь на Рождество, несмотря на войну, ведь с нашим народом Бог. Он пожелал всем украинцам красивой Коляды, а также благословенного, счастливого и победного Нового года.
- Отдельно глава УГКЦ поздравил с Рождеством наших защитников и защитниц, вынужденных отмечать этот праздник в блиндажах и окопах. Блаженнейший Святослав в поздравлении также упомянул об украинских детях, которые вынуждены праздновать в бомбоубежищах и подвалах.