Некоторые государства манипулируют Украиной своими обещаниями предоставить вооружение, затем отказываясь от них. Об этом заявил Папа Римский во время своего возвращения из Марселя.
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Война выгодна торговцам оружием
Понтифик обвинил некоторые страны в том, что они пытаются устроить бизнес на войне в Украине.
Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием,
– заявил Папа.
Глава Католической церкви подчеркнул, что не стоит играть со смертью украинцев.
Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно будет украинский народ, и это неприятно,
– отметил понфтифик.
Кроме того, Папа Римский выразил сожаление по поводу того, что его попытки установить мир в Украине оказались безуспешными.
У Папы нет позиции по поставкам оружия Украине
Таким образом слова главы Католической церкви объяснил спикер Ватикана Маттео Бруни. Он назвал речь понтифика только размышлениями о последствиях торговли оружием, в частности, в условиях войны.
Следует отметить, что Папа в прошлом году подчеркнул, что у других стран есть моральное право поставлять Украине вооружение, чтобы помочь ей противостоять российскому нашествию.
Скандальные заявления Папы Римского: что известно
- Последним и самым громким заявлением понтифика является его обращение к российской молодежи, в котором он призвал ее не отказываться от своего имперского наследия. Он несколько раз отметил "величие" России и ее культуры. Также Папа поблагодарил россиян за то, что они россияне.
- В украинском МИД отреагировали на выступление понтифика. Там назвали его слова тезисами кремлевской пропаганды.
- В УГКЦ выразили надежду, что слова понтифика были озвучены "спонтанно, без всяких попыток исторических оценок" и без "поддержки империалистических амбиций России".
- В Ватикане объяснили, что Папа не планировал превозносить имперцев, он просто хотел, чтобы россияне искали в своей культуре "позитив".
- Сам понтифик также заявил, что не желал петь дифирамбы российской империи. Он добавил, что о отменять культуру оккупантов нельзя.
- Епископы УГКЦ на личной встрече с понтификом рассказали, почему его слова оскорбили украинцев.