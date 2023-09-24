Некоторые государства манипулируют Украиной своими обещаниями предоставить вооружение, затем отказываясь от них. Об этом заявил Папа Римский во время своего возвращения из Марселя.

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Война выгодна торговцам оружием

Понтифик обвинил некоторые страны в том, что они пытаются устроить бизнес на войне в Украине.

Мне кажется, что интересы в этой войне не только связаны с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием,

– заявил Папа.

Глава Католической церкви подчеркнул, что не стоит играть со смертью украинцев.

Я сейчас вижу, что некоторые страны двигаются назад, не хотят давать оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно будет украинский народ, и это неприятно,

– отметил понфтифик.

Кроме того, Папа Римский выразил сожаление по поводу того, что его попытки установить мир в Украине оказались безуспешными.

У Папы нет позиции по поставкам оружия Украине

Таким образом слова главы Католической церкви объяснил спикер Ватикана Маттео Бруни. Он назвал речь понтифика только размышлениями о последствиях торговли оружием, в частности, в условиях войны.

Следует отметить, что Папа в прошлом году подчеркнул, что у других стран есть моральное право поставлять Украине вооружение, чтобы помочь ей противостоять российскому нашествию.

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