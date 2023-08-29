Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав отреагировал на заявления Папы Франциска, выразив надежду, что слова понтифика были озвучены "спонтанно, без всяких попыток исторических оценок". И тем более без "поддержки империалистических амбиций России".
Читайте также Европа не выявляет креатива для урегулирования войны, – Папа Римский снова заговорил об Украине
Что заявил Папа Римский
Папа Римский 25 августа выступил по видеомосту на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге и сделал очень громкие заявления, вызвавшие возмущение среди украинцев.
В частности, понтифик призвал молодых россиян быть наследниками "большой Матери России" и не отказываться от "наследия" имперской России. А также поблагодарил за их "способ быть россиянами".
Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матери России, идите вперед с этим,
– подчеркнул Папа Римский.
Худший пример империализма
Высказывания Папы Франциска вызвали возмущенную реакцию МИД Украины.
Также по этому поводу сделал заявление глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав. Он обратил внимание, что слова Папы вызвали "большую боль" среди представителей церкви – епископата, духовенства, монашества, а также верных католической церкви и других конфессий и религиозных организаций.
Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности" – худший пример империализма и крайнего русского национализма,
– подчеркнул митрополит Святослав.
Кроме того, он подчеркнул, что в то время, когда идет война России против Украины, заявления понтифика "вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора". Однако, по его мнению, высказывания Папы должны "категорически осуждать такой способ "быть россиянами".
В то же время, глава УГКЦ осудил идеологию "русского мира" и выразил надежду, что понтифик услышит голос Украинской греко-католической церкви.
"Во избежание любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации", –отметил Блаженнейший Святослав.
К теме Зеленский двумя словами описал обращение Папы Римского к России
Реакция МИД Украины на скандальные высказывания Папы Римского
- Спикер МИД Украины Олег Николенко выразил сожаление, что "российские великодержавные идеи" провозглашает именно Папа Римский. Ведь именно эти нарративы являются "причиной хронической агрессивности России".
- По его мнению, этой "империалистической пропагандой", "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матери России", страна-агрессор "оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел".