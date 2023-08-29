Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав отреагировал на заявления Папы Франциска, выразив надежду, что слова понтифика были озвучены "спонтанно, без всяких попыток исторических оценок". И тем более без "поддержки империалистических амбиций России".

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Что заявил Папа Римский

Папа Римский 25 августа выступил по видеомосту на Всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге и сделал очень громкие заявления, вызвавшие возмущение среди украинцев.

В частности, понтифик призвал молодых россиян быть наследниками "большой Матери России" и не отказываться от "наследия" имперской России. А также поблагодарил за их "способ быть россиянами".

Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матери России, идите вперед с этим,

– подчеркнул Папа Римский.

Худший пример империализма

Высказывания Папы Франциска вызвали возмущенную реакцию МИД Украины.

Также по этому поводу сделал заявление глава Украинской греко-католической церкви митрополит Святослав. Он обратил внимание, что слова Папы вызвали "большую боль" среди представителей церкви – епископата, духовенства, монашества, а также верных католической церкви и других конфессий и религиозных организаций.

Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, великой культуры и великой человечности" – худший пример империализма и крайнего русского национализма,

– подчеркнул митрополит Святослав.

Кроме того, он подчеркнул, что в то время, когда идет война России против Украины, заявления понтифика "вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора". Однако, по его мнению, высказывания Папы должны "категорически осуждать такой способ "быть россиянами".

В то же время, глава УГКЦ осудил идеологию "русского мира" и выразил надежду, что понтифик услышит голос Украинской греко-католической церкви.

"Во избежание любых манипуляций относительно намерений, контекста и высказываний, присвоенных Святейшему Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации", –отметил Блаженнейший Святослав.

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Обратите внимание! На официальном сайте Ватикана Vatican News размещен текст обращения понтифика к российской католической молодежи. В то же время цитата о "величии" Российской империи в нем отсутствует.

Реакция МИД Украины на скандальные высказывания Папы Римского