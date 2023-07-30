Владимир Зеленский прокомментировал обращение Папы Римского Франциска к России. Свою позицию он обнародовал в соцсетях.

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Как отреагировал президент Украины

Украинский лидер назвал заявление Папы Римского важным призывом.

Важный призыв понтифика к Москве,

– возобновить Черноморскую зерновую инициативу,

– написал он.

Зеленский подчеркнул, что реакция мировых духовных лидеров на ракетный террор Москвы и уничтожение Россией аграрной продукции Украины крайне важна. Это ведь может обезопасить от продовольственного кризиса весь мир. Президент напомнил, что народы Африки и Азии больше всего страдают от угрозы голода.

Глава государства призвал остановить российский террор и полностью реализовать украинскую формулу мира. Он подчеркнул, что Украина есть и будет гарантом продовольственной безопасности мира.

Что сказал Папа Римский государству-террористу

Понтифик призвал Москву отменить свое решение о выходе из зерновой сделки, несмотря на войну. Во время проповеди на площади Святого Петра он назвал российскую власть "своими братьями".

Развязанную Россией войну против нашего государства и последний террор Москвы против Одесщины Франциск назвал "тяжким оскорблением для Бога". Также Папа Римский призвал верующих молиться "за мученическую Украину, где война уничтожает все, даже зерно".

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