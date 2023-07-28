На отсутствие президентов на саммите могла повлиять блокада поставок украинского зерна в Россию.
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Вп лив блокировки зерновой сделки
Саммит Россия – Африка состоялся 27 июля в Санкт-Петербурге. На него прибыли менее половины приглашенных президентов африканских государств – всего 17 из 54. На прошлую конференцию в 2019 году приехали 43 лидера государств и правительств.
Как пишет Минобороны Британии, саммит Россия – Африка проходит через десять дней после того, как страна-террористка вышла из соглашения по экспорту зерна через Черное море. Это, безусловно, могло повлиять на решение африканских лидеров посетить Россию. Зерновой коридор позволял Украине экспортировать 30 миллионов тонн зерна в страны Африки, как Эфиопия, Кения, Сомали и Судан. Украина являлась главным поставщиком продуктов для этих стран.
Помимо прямого нарушения поставок зерна в Африку, российская блокада также приводит к росту цен. Также блокада усугубит дефицит продовольствия на континенте по крайней мере на следующие два года.
Детали экономического саммита Россия – Африка
- Как заявляла Россия, они направили приглашение всем главам африканского континента. 5 стран совсем отказалось приехать, а часть должны были представлять вицепремьеры, министры или просто послы.
- Согласно слитым документам, Россия планировала использовать Африку как сырьевую базу – скачивать ресурсы для использования и перепродажи. Руководство России должно было обсудить с лидерами континента, например добычу алмазов.
- На саммите Путин уже пообещал африканским странам собственное зерно, вместо украинского. Он предоставил часть бесплатно, однако отметил, что сотрудничество может продолжиться на "коммерческой основе".