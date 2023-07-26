Подготовка к экономическому саммиту Россия-Африка продолжалась с ноября 2022 года. Эта встреча должна состояться в Санкт-Петербурге 27-28 июля.

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Африканские лидеры не хотят в Россию

Экономический саммит Россия-Африка посетят всего 16 президентов и 10 премьер-министров из 54 стран континента. Остальные государства будут представлять вице-премьеры, министры или просто послы. 5 стран вовсе отказались участвовать во встрече.

Россия уже проводила саммит Россия – Африка в 2019 году. Тогда на встречу приехали 45 глав государств и правительств из 54 стран. При этом на встрече присутствовали все приглашенные страны. В этот раз Россия также приглашала 54 лидера государств, однако что-то пошло не по плану.

Мы присылали приглашения главам всех африканских государств. Мы не имеем права на претензии, поскольку, во-первых, у них могли быть другие предварительно запланированные меры, требовавшие участия их лидеров. И, во-вторых, каждый делает то, что может,

- заявили в МИД России

Путин возлагал на этот форум большие надежды – для него это была возможность выйти на экономический рынок мира и наладить связи с внешним миром. Он даже планирует встретиться с главами государств Африки лично. А 28 июля Путин выступит с речью о "новом миропорядке", основанном на "многополярности и равноправии".

Настоящая цель экономического саммита

Украинские хакеры команды "Кибер Спротив" получили доступ к базе данных экономического форума Россия – Африка. Из слитной информации стало известно, что россияне активно следили за ходом саммита США – Африка в декабре 2022 года. А Путин сделал ставку на саммит и лично управляет процессом, поскольку для него это имиджевое событие.

Важно! В ходе саммита в Вашингтоне США демонстрировали готовность инвестировать образование, медицину, кибербезопасность, энергонезависимость и другие жизненно важные сферы стран Африки. Россия в свою очередь стремится использовать континент как сырьевую базу. Россияне планируют просто скачивать ресурсы из Африки.

Ранее из слитной переписки экс депутата Госдумы стало известно, что россияне готовили проекты добычи олова, тантала, вольфрама на континенте и перепродажи золота из Африки. Кроме того, один из документов саммита предусматривает обсуждение добычи алмазов из Африки – россияне назвали это "экономикой нового мира".

Отдельный блок саммита выделен для пропаганды "равенства" и борьбы против "неоколониализма". Однако именно на фоне этих заявлений Россия планирует скачивать ресурсы из Африки. Иронически, но Россия также планирует научить страны континента "бороться с дезинформацией" и создавать "независимые СМИ".

Путин продолжает искать союзников

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что в октябре Путин собирается посетить Китай в рамках форума "Пояс и путь". Помощник Путина заявил, что они уже получили приглашение.

Этим визитом Россия стремится усилить сотрудничество с Китаем, являющимся сейчас одним из главных союзников России. Хотя сама Поднебесная особо не афиширует сотрудничество, страна активно продолжает торговать с государством-террористом.

В частности, Китай поставляет России товары двойного назначения – это вещи, которые можно использовать как в мирных целях, так и военных. В частности, это касается шлемов, бронежилетов и их комплектующих и дронов. За время войны Китай только нарастил экспорт таких товаров в Россию.