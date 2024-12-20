Из-за хакерской атаки украинцы могут и в дальнейшем обращаться за регистрацией государственных актов, но только с бумажными носителями.

Также у граждан остается доступ к регистрации актов гражданского состояния. Но это возможно будет делать аналогично только с бумажными носителями.

Все социальные выплаты, связанные с определенными гражданскими состояниями, осуществляются на основании заявлений... На рассмотрение правительства вынесу акт, согласно которому не будут исчисляться сроки на период до восстановления функционирования реестров регистрации сведений о завещаниях, изменения в них, отмены, расторжения договоров,

– пояснила Ольга Стефанишина.