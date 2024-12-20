Через хакерську атаку українці можуть і надалі звертатись за реєстрацією державних актів, але лише з паперовими носіями.

Також у громадян залишається доступ до реєстрації актів цивільного стану. Але це можливо буде робити аналогічно лише з паперовими носіями.

Всі соціальні виплати, пов'язані з певними цивільними станами, здійснюються на підставі заяв... На розгляд уряду винесу акт, згідно з яким не будуть обчислюватись строки на період до відновлення функціонування реєстрів реєстрації відомостей про заповіти, зміни до них, скасування, розірвання договорів,

– пояснила Ольга Стефанішина.