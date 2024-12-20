Через ворожу кібератаку майже три десятки сервісів в застосунку Дія тимчасово не працюють. Усе, що відомо на цей момент про масштабну хакерську атаку, зібрав 24 Канал.
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Росіяни атакували державні реєстри України
Що буде з соціальними виплатами та державними послугами
Через хакерську атаку українці можуть і надалі звертатись за реєстрацією державних актів, але лише з паперовими носіями.
Також у громадян залишається доступ до реєстрації актів цивільного стану. Але це можливо буде робити аналогічно лише з паперовими носіями.
Всі соціальні виплати, пов'язані з певними цивільними станами, здійснюються на підставі заяв... На розгляд уряду винесу акт, згідно з яким не будуть обчислюватись строки на період до відновлення функціонування реєстрів реєстрації відомостей про заповіти, зміни до них, скасування, розірвання договорів,
– пояснила Ольга Стефанішина.
У Дії недоступні майже 30 сервісів
У Дії заявили, що майже три десятки сервісів на сайті та в застосунку тимчасово не працюють через відновлення державних реєстрів. Зараз фахівці вже працюють над тим, щоб повернути сервіси у звичному режимі.
Повний список сервісів, якими тимчасово не можуть скористатися українці, доступний за посиланням.
Чи був витік даних з держреєстрів
На щастя, внаслідок кібератаки на держреєстри Мін'юсту витік даних не підтвердився, а робота була припинена з метою безпеки.
Зазначається, що першочергово будуть відновлюватись реєстри, які забезпечують облік дій нотаріусів. Йдеться про реєстр прав на нерухоме майно та реєстр юридичних, фізичних осіб.
Атака готувалася не один місяць
За словами Стефанішиної, кібератака готувалася не один місяць.
Наші сервери розміщені не в одній локації. Це була масована атака на всю інфраструктуру, вона готувалась не один місяць,
– пояснила вона.
Станом на 20 грудня діяльність всіх реєстрів припинена.
Чи відновлять дані з державних реєстрів
Зранку 20 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що всі дані в державних реєстрах, які стали об'єктом російської кібератаки, буде відновлено. За її словами, це є питанням часу.
З чого починалася масштабна кібератака
В ніч на 20 грудня Ольга Стефанішина повідомила, що внаслідок найбільшої за останній час кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мінюсту. За її словами, атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави.
Також Стефанішина наголосила, що спеціалісти вже працюють у посиленому режимі над поетапним відновленням доступу до реєстрів.