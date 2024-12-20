Российская армия обстреляла ракетами пять районов Киева. По информации городских властей, пострадали гражданские, один человек погиб. Об атаке по Киеву сообщили и в российском военном ведомстве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также Что известно о ракетах "Кинжал", которыми Россия могла атаковать Киев 20 декабря

В России отреагировали на обстрел Киева 20 декабря

Российские военные отметили, что якобы поразили в Киеве управление Службы безопасности Украины. А эта атака является ответом на "недавнюю атаку западными ракетами по Ростовской области России".

В военном ведомстве оккупантов также заявили о попадании ракетами по Киевскому конструкторскому бюро "ЛУЧ" и позициям ЗРК Patriot.

Как можно увидеть на опубликованных фото, среди целей агрессора в Киеве есть только гражданские, а не военные объекты. Обломками ракет повреждено офисное здание центра "Торонто" и дорожное покрытие в Голосеевском районе. После атаки начался пожар, огонь уничтожил 5 автомобилей. В других районах есть повреждения нежилых зданий.

Не осталась в стороне от события и российская пропаганда. Центр противодействия дезинформации сообщает, что россияне уже оправдывают свое очередное преступление. Они заявляют, что страшные последствия атаки – это "результат работы украинской ПВО".

Какими ракетами Россия атаковала Киев

Для утренней атаки Киева россияне, вероятно, применили аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23.

Напомним, ракетный удар по Киеву произошел около 7:00. Всего российские войска запустили 5 баллистических ракет из Воронежской и Брянской области России. Силы противовоздушной обороны сбили все цели.