Ранее президент Зеленский заявлял, что Украине нужно еще 12 – 15 систем ПВО для полной защиты от российских ракетных ударов. Для этого лидеры ЕС и США должны проявить политическую волю, передает 24 Канал со ссылкой на американское посольство в Киеве.

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Реакция посольства США

Бриджит Бринк, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине, отреагировала на обстрел столицы. Она отметила, что рано утром Россия осуществила баллистический ракетный удар по столице, в результате чего погиб мирный житель, а город подвергся разрушениям и пожарам.

Мы вместе с партнерами предоставляем Украине усиленную помощь по безопасности и поддержку в энергетике в ответ на эти жестокие атаки,

– подчеркнула дипломат.

К слову, президент Зеленский говорил, что Украине пообещали усилить ее ПВО за невозможность предоставить приглашение в НАТО.

Генсек Альянса Марюк Рютте заявил, что Украине поставят 19 систем ПВО для защиты критической инфраструктуры.