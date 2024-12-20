Такой информацией с 24 Каналом поделился представитель КГВА Михаил Шаманов, отметив, что точную информацию скажут после расследования. Отметим, что обломки упали в 5 районах города.

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Была ли целью тепловая инфраструктура Киева

В КГВА рассказали, что в результате ракетного обстрела повреждена тепломагистраль. Без отопления сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

По предварительному плану, основную массу домов должны подключить до конца суток. Полная ликвидация аварий запланирована на утро субботы,

– отметил Михаил Шаманов.

По его словам, теплосеть вряд ли была целью ракетного удара. Вероятно, говорится о падении обломков, которые повредили инфраструктуру.

Экспертизу проведут специалисты, которые собирают обломки. Но я думаю, что повреждение теплосети произошло в результате падения обломков. Точную информацию скажут после расследования,

– предположил представитель КГВА.

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Подробнее о последствиях удара

Около 7 утра 20 декабря вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по столице. По информации начальника КГВА, враг использовал баллистические ракеты. В результате удара зафиксировано падение обломков в 5 районах.

В Голосеевском районе произошла разгерметизация газовой трубы с последующим возгоранием пяти автомобилей. По предварительным данным, погиб один человек и еще один получил ранения. По другому адресу повреждено офисное здание, произошло разрушение на 15-м этаже. Предварительно известно о двух пострадавших, их госпитализировали.

В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилой застройке. Его уже ликвидировали, пострадавших не обнаружено.

В Шевченковском районе также возгорание в нежилой застройке.

В Днепровском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории.

В Печерском районе, предположительно, произошел пожар в гараже.

"Одна из самых масштабных баллистических атак на столицу", – констатировал Михаил Шаманов.