Около 07:00 по всей Украине была объявлена ​​тревога из-за взлета МиГ-31К, который является носителем аэробалистических "Кинжалов". Пусков из самолетов так и не произошло. Однако враг во время тревоги обстрелял Киев другими ракетами – наземной баллистикой, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Чем враг атаковал столицу

Для удара по Киеву противник использовал баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23. Пуски производились из Воронежской и Брянской областей.

В результате боевой работы противовоздушной обороной сбиты все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские преступники направили по Киеву,

– говорится в сообщении военных.

К сожалению, обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах города. Также есть погибший и раненые.

В Голосеевском районе повреждена газовая труба. В результате без тепла в Киеве осталось 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.